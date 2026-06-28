Milei despreocupado por la inflación: “Inexorablemente se va a terminar”

El presidente de la Nación, Javier Milei, reiteró que “la inflación se va a terminar en la Argentina”, al disertar en el cierre del Foro Económico del NOA, organizado por la Fundación Federalismo y Libertad en Tucumán,

“Es increíble que esos caraduras que dejaron la mayorista en 54 % mensual, que anualizado da 17.000, vengan y se quejan si tenemos uno mensual, que es 13 anual”, describió el mandatario ante los cuestionamientos por la persistente suba de precios.

Discurso del Presidente Javier Milei en el Foro Económico del NOA 2026 en Tucumán. pic.twitter.com/qVjOPncjQF — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) March 20, 2026

“Y además no pueden decir que recién ahora empecé a hablar de la mayorista, porque vengo hace tiempo hablando de la (inflación) mayorista, porque es la que se anticipa. Si seguimos haciendo los deberes y se terminan de corregir los precios relativos, fruto de las bestialidades que hizo el Gobierno anterior, ¿saben qué? inexorablemente la inflación se va a terminar en la Argentina”, exclamó.

“¿Cómo lo logramos? Nosotros dijimos que íbamos a ir a déficit cero el primer año y dijeron que eso era imposible, que con suerte con mucha suerte y muchas agallas podíamos llegar a equilibrio a final de mandato. Afortunadamente nos topamos con un señor que le dicen Toto y puso las cuentas en orden en un mes”, acotó en alusión al ministro de Economía, Luis Caputo.

También puso de relieve que “el desastre del Banco Central lo arreglamos en seis meses. Y la base monetaria desde mediados del 2024 no creció más”.

“Cuando se limpia el desastre que causaron durante la segunda mitad del año pasado, tratando de voltear a un gobierno, cuando todo eso pase es de esperar que, para el mes de agosto de este año, la inflación minorista arranque con cero. Les guste o no les guste”, se jactó el líder libertario.

Luego manifestó que “obviamente la economía es una ciencia social, no es una ciencia natural, o sea no es física, pueden pasar cosas en el mundo, puede generarse un salto en el precio del petróleo, puede generarse un salto en el precio del gas”.

“Eso puede pasar; puede pegar un salto el nivel de precios, que se manifiesta transitoriamente como una mayor inflación, pero mientras que ustedes sigan manteniendo el equilibrio fiscal y apretada la política monetaria, como estamos haciendo nosotros desde mediados del 24, inexorablemente, poco más temprano o más tarde, la inflación se va a terminar en la Argentina”, sentenció.