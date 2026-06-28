Clásica en espíritu y actual en sonido, La Portuaria macera su nuevo disco

“Una de las cosas que jamás podrá ser reemplazada por ningún artificio maquinal-tecnológico, es el amor. El amor nos define como especie, como seres vitales”.



Diego Frenkel resume en esta frase el núcleo conceptual de “Amor artificial”, nueva canción de La Portuaria y adelanto definitivo de su próximo disco de estudio, el primero en 17 años.

Compuesta por Diego y Sebastián Schachtel, “Amor artificial” combina groove bailable y pulso nocturno con una base sólida de Fernando Samalea (batería) y María Eva Albistur (bajo), corazón rítmico sobre el que se construye la canción.

A partir de esa base orgánica, la producción suma arreglos de cuerdas con impronta romántica e influencia disco, integrados a una estética contemporánea y minimalista.

Dirigido por Ariel Senna, el videoclip transita una atmósfera donde la música cobra vida a través del movimiento. En espíritu de celebración colectiva, interesantes personalidades del arte y la cultura en general se entregan al pulso bailable de la canción. Actrices y actores como Lorena Vega, Valeria Lois y Leonardo Sbaraglia encabezan la lista.

La sensibilidad del clip captura esa sinergia vital, donde los cuerpos unidos en danza reafirman lo que el artificio no puede alcanzar: la vibrante conexión humana.



Clásica en espíritu, actual en sonido, La Portuaria vuelve con una canción que combina identidad, baile y profundidad emocional. Un puente natural entre su pasado y su presente.

Mientras tanto, la banda se prepara para lo que será la presentación oficial del disco, el sábado 25 de abril en La Trastienda, con entradas ya a la venta.