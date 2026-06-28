Espectáculos | 20 mar 2026
Música
Clásica en espíritu y actual en sonido, La Portuaria macera su nuevo disco
La banda acaba de presentar el adelanto definitivo del álbum que romperá un “silencio” de 17 años. La presentación en vivo será el 25 de abril en La Trastienda.
“Una de las cosas que jamás podrá ser reemplazada por ningún artificio maquinal-tecnológico, es el amor. El amor nos define como especie, como seres vitales”.
Diego Frenkel resume en esta frase el núcleo conceptual de “Amor artificial”, nueva canción de La Portuaria y adelanto definitivo de su próximo disco de estudio, el primero en 17 años.
Compuesta por Diego y Sebastián Schachtel, “Amor artificial” combina groove bailable y pulso nocturno con una base sólida de Fernando Samalea (batería) y María Eva Albistur (bajo), corazón rítmico sobre el que se construye la canción.
A partir de esa base orgánica, la producción suma arreglos de cuerdas con impronta romántica e influencia disco, integrados a una estética contemporánea y minimalista.
Dirigido por Ariel Senna, el videoclip transita una atmósfera donde la música cobra vida a través del movimiento. En espíritu de celebración colectiva, interesantes personalidades del arte y la cultura en general se entregan al pulso bailable de la canción. Actrices y actores como Lorena Vega, Valeria Lois y Leonardo Sbaraglia encabezan la lista.
La sensibilidad del clip captura esa sinergia vital, donde los cuerpos unidos en danza reafirman lo que el artificio no puede alcanzar: la vibrante conexión humana.
Clásica en espíritu, actual en sonido, La Portuaria vuelve con una canción que combina identidad, baile y profundidad emocional. Un puente natural entre su pasado y su presente.
Mientras tanto, la banda se prepara para lo que será la presentación oficial del disco, el sábado 25 de abril en La Trastienda, con entradas ya a la venta.