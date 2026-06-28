Ritondo clama por la fusión PRO-LLA en Provincia: “No hay alternativa”

El diputado nacional Cristian Ritondo aseguró que “el PRO no va a hacer absolutamente nada que pueda hacer que vuelva el populismo”, al tiempo que subrayó que en la provincia de Buenos Aires deben ir “junto a la Libertad Avanza” para poder “ganarle al peronismo”.

“El PRO no va a hacer absolutamente nada que pueda hacer que vuelva el populismo que destruye todo”, enfatizó el legislador en declaraciones a Radio Rivadavia.

🔴 "NO HAY POSIBILIDAD ALGUNA DE IR SEPARADOS DE LA LIBERTAD AVANZA EN LAS ELECCIONES DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES EN EL 2027"



👉 Cristian Ritondo (@cristianritondo ), Presidente del bloque del PRO diputados, habló con Ignacio Ortelli (@ignacioortelli ) sobre el futuro del… pic.twitter.com/vhO3y1Nue0 — Radio Rivadavia (@Rivadavia630) March 20, 2026

Así las cosas, no dudó en aseverar que la fuerza macrista “está dispuesta a acompañar” al partido mileísta.

Consultado por un posible postulante del PRO para la Presidencia, manifestó que “Mauricio Macri es el más responsable de todos, pero a nosotros nos importa la Argentina, no las candidaturas. Aprendimos después de que a nuestros dos últimos candidatos no les fue bien”.

“No hay alternativa que no ir juntos en Provincia. Estoy comprometido a acompañar a Diego Santilli que tiene capacidad de gestión”, acotó Ritondo y ponde´ro la figura del actual ministro del Interior como el mejor candidato en territorio bonaerense.

📌" @diegosantilli ES EL MEJOR CANDIDATO A GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES"



🗨️ @cristianritondo , presidente del bloque del PRO diputados y presidente del PRO en la Provincia de Buenos Aires , en diálogo con @ignacioortelli en #EstaMañana fue contundente respecto… pic.twitter.com/GKfLnofMoz — Radio Rivadavia (@Rivadavia630) March 20, 2026

Y completó: “En la Provincia de Buenos Aires hicimos un buen acuerdo lo hice con Karina y todo el equipo. Nosotros decidimos acompañar este proyecto de país y a Javier Milei”.