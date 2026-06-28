domingo 28 de junio de 2026 - Edición Nº4481

Política | 20 mar 2026

Rumbo a 2027

Ritondo clama por la fusión PRO-LLA en Provincia: “No hay alternativa”

“Nosotros decidimos acompañar este proyecto de país y a Javier Milei”, expuso el diputado nacional de la fuerza amarilla.

Cristian Ritondo.
TAGS: LA LIBERTAD AVANZA, PRO, CRISTIAN RITONDO, DIEGO SANTILLI

El diputado nacional Cristian Ritondo aseguró que “el PRO no va a hacer absolutamente nada que pueda hacer que vuelva el populismo”, al tiempo que subrayó que en la provincia de Buenos Aires deben ir “junto a la Libertad Avanza” para poder “ganarle al peronismo”.

“El PRO no va a hacer absolutamente nada que pueda hacer que vuelva el populismo que destruye todo”, enfatizó el legislador en declaraciones a Radio Rivadavia.

Así las cosas, no dudó en aseverar que la fuerza macrista “está dispuesta a acompañar” al partido mileísta.

Consultado por un posible postulante del PRO para la Presidencia, manifestó que “Mauricio Macri es el más responsable de todos, pero a nosotros nos importa la Argentina, no las candidaturas. Aprendimos después de que a nuestros dos últimos candidatos no les fue bien”.

No hay alternativa que no ir juntos en Provincia. Estoy comprometido a acompañar a Diego Santilli que tiene capacidad de gestión”, acotó Ritondo y ponde´ro la figura del actual ministro del Interior como el mejor candidato en territorio bonaerense.

Y completó: “En la Provincia de Buenos Aires hicimos un buen acuerdo lo hice con Karina y todo el equipo. Nosotros decidimos acompañar este proyecto de país y a Javier Milei”.

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