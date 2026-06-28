Así quedaron las fases de grupos de la Libertadores y de la Sudamericana

Este jueves se realizó en la sede de CONMEBOL en Luque, Paraguay, el sorteo de las fases de grupos de la Copa Libertadores y de la Sudamericana.

La acción en el máximo certamen continental comenzará el 7 de abril y cada uno de los conjuntos intentará quedarse con uno de los dos boletos que se repartirán en cada uno de los zonas para su correspondiente líder y el escolta.

Así quedaron conformados los grupos:

Grupo A: Flamengo (Brasil), Estudiantes de La Plata (Argentina), Cusco (Perú) e Independiente Medellín (Colombia).

Grupo B: Nacional (Uruguay), Universitario (Perú), Coquimbo Unido (Chile) y Deportes Tolima (Colombia).

Grupo C: Fluminense (Brasil), Bolivar (Bolivia), Deportivo La Guaira (Venezuela) y Independiente Rivadavia (Argentina).

Grupo D: Boca Juniors (Argentina), Cruzeiro (Brasil), Universidad Católica (Chile) y Barcelona (Ecuador).

Grupo E: Peñarol (Uruguay), Corinthians (Brasil), Santa Fe (Colombia) y Platense (Argentina).

Grupo F: Palmeiras (Brasil), Cerro Porteño (Paraguay), Junior (Colombia) y Sporting Cristal (Perú).

Grupo G: Liga de Quito (Ecuador), Lanús (Argentina), Always Ready (Bolivia) y Mirassol (Brasil).

Grupo H: Independiente del Valle (Ecuador), Libertad (Paraguay), Rosario Central (Argentina) y UCV FC (Venezuela).

⭐️🏆 Em busca da #GloriaEterna! Assim ficou a Fase de Grupos da CONMEBOL #Libertadores.



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Como quedó dicho, la fase de grupos comenzará a disputarse el próximo martes 7 de abril, semana en la que se completará su primera jornada. El resto de las fechas son las siguientes:

Fecha 2: 14 al 16 de abril

Fecha 3: 28 al 30 de abril

Fecha 4: 5 al 7 de mayo

Fecha 5: 19 al 21 de mayo

Fecha 6: 26 al 28 de mayo

Después del sorteo que definirá los cruces de octavos de final, las rondas eliminatorias comenzarán a disputarse a partir del 11 de agosto.

Octavos de final

Partidos de ida: 11 al 13 de agosto

Partidos de vuelta: 18 al 20 de agosto

Cuartos de final

Partidos de ida: 8 al 10 de septiembre

Partidos de vuelta: 15 al 17 de septiembre

Semifinales

Partidos de ida: 13 y 14 de octubre

Partidos de vuelta: 20 y 21 de octubre

La final se disputará el 28 de noviembre en la ciudad uruguaya de Montevideo.

COPA SUDAMERICANA

El destino de los 32 equipos también fue revelado en el sorteo. En cada grupo lucharán por la cima que clasificará al líder directamente a los octavos de final. El escolta tendrá que dirimir su lugar en los octavos de final ante uno de los terceros clasificados de la fase de grupos de la Libertadores.

Grupo A: América de Cali (Colombia), Tigre (Argentina), Macará (Ecuador) y Alianza Atlético (Perú)

Grupo B: Atlético Mineiro (Brasil), Cienciano (Perú), Academia Puerto Cabello (Venezuela) y Juventud (Uruguay).

Grupo C: São Paulo (Brasil), Millonarios (Colombia), Boston River (Uruguay) y O’Higgins (Chile).

Grupo D: Santos (Brasil), San Lorenzo (Argentina), Deportivo Cuenca (Ecuador) y Recoleta (Paraguay).

Grupo E: Racing (Argentina), Caracas (Venezuela), Independiente (Bolivia) y Botafogo (Brasil).

Grupo F: Gremio (Brasil), Palestino (Chile), Montevideo City Torque (Uruguay) y Deportivo Riestra (Argentina).

Grupo G: Olimpia (Paraguay), Vasco da Gama (Brasil), Audax Italiano (Chile) y Barracas Central (Argentina).

Grupo H: River Plate (Argentina), Red Bull Bragantino (Brasil), Blooming (Bolivia) y Carabobo (Venezuela).

La fase de grupos comenzará a disputarse el martes 7 de abril, semana en la que se completará su primera jornada. El resto de las fechas son las siguientes:

Fecha 2: 14 al 16 de abril

Fecha 3: 28 al 30 de abril

Fecha 4: 5 al 7 de mayo

Fecha 5: 19 al 21 de mayo

Fecha 6: 26 al 28 de mayo

Después del sorteo que definirá los de la Fase de Playoffs de los octavos de final y de los octavos de final, las rondas eliminatorias de la CONMEBOL Sudamericana comenzarán a disputarse a partir del 21 de julio.

Eliminatorias de octavos de final

Partidos de ida: 21 al 23 de julio

Partidos de vuelta: 28 al 30 de julio

Octavos de final

Partidos de ida: 11 al 13 de agosto

Partidos de vuelta: 18 al 20 de agosto

Cuartos de final

Partidos de ida: 8 al 10 de septiembre

Partidos de vuelta: 15 al 17 de septiembre

Semifinales

Partidos de ida: 13 y 14 de octubre

Partidos de vuelta: 20 y 21 de octubre

La final se disputará el 21 de noviembre en la ciudad colombiana de Barranquilla.