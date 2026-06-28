Ya advierten “saturación” en la actividad de choferes de aplicaciones

El presidente de la Agrupación de Choferes de Aplicaciones Unidos de la República Argentina (ACAURA), Pablo León, no ocultó su preocupación por el crecimiento exponencial en la oferta de conductores en los últimos meses, lo que erosiona la rentabilidad.

Asimismo, indicó que que los choferes buscan que se considere a la actividad como un trabajo para poder garantizar derechos.

“La situación está en un momento de saturación de la actividad por un ingreso masivo de choferes a las aplicaciones”, describió en declaraciones a Radio Provincia.

En este sentido, León sostuvo que “la oferta ha crecido a niveles insostenibles y no hace que sea una actividad rentable”.

“En los últimos años venía creciendo de manera orgánica y este último año tuvo una actividad concentrada en los últimos tres o cuatro meses”, acotó.

Asimismo, puso de relieve que “el ingreso tiene que ver con la situación del país. Muchas personas lo toman como una actividad para completar los ingresos, muchos como otro trabajo y ahora se sumaron muchos jubilados”.

“No todos coinciden en cómo debe contemplarse la actividad pero en estos diez años es la que más trabajadores aglomeró. Son 500 mil choferes activos en el país estimados. Creemos que en algún momento se debe dar un marco regulatorio porque no se puede desarrollar con tantos grises porque hay cuestiones que no son contempladas”, prosiguió el referente de la ACAURA.

Finalmente instó a “posicionar el debate sobre la mesa”, porque “la discusión se da a nuestras espaldas y queremos discutir derechos que nos corresponden”.