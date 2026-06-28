Cayó el “Clan Funes” en La Plata: líder detenido en pleno festejo de sus 50 años

Un impactante megaoperativo policial desbarató en La Plata a una organización familiar dedicada al narcotráfico conocida como el “Clan Funes”. El procedimiento tuvo un dato tan llamativo como revelador: el presunto jefe de la banda fue detenido en medio de su propia fiesta de cumpleaños número 50, en una quinta donde celebraba junto a allegados.

La investigación, iniciada en febrero, estuvo a cargo de la Dirección de Investigaciones Contra el Crimen Organizado de la Policía Bonaerense y derivó en la realización de 13 allanamientos simultáneos en distintos puntos de la ciudad, principalmente en los barrios San Carlos, Altos de San Lorenzo y Parque Sicardi.

Durante los operativos, que contaron con la participación de grupos especiales como el GAD, Halcón e Infantería, además de apoyo tecnológico con drones, se logró la detención de nueve personas, entre ellas varios integrantes del núcleo familiar.

Según los investigadores, la organización estaba estructurada de manera jerárquica, con roles definidos que incluían logística, distribución, venta bajo modalidad delivery y ocultamiento de estupefacientes.

Las autoridades lograron secuestrar más de cuatro kilos de cocaína y más de 31 kilos de marihuana, además de armas de fuego, municiones, dinero en efectivo, teléfonos celulares y balanzas de precisión. Parte de la droga se encontraba fraccionada y lista para la venta, lo que evidencia el nivel de actividad de la banda.

De acuerdo con fuentes del caso, el grupo operaba mediante una red de viviendas utilizadas como centros de acopio y comercialización, muchas de ellas interconectadas. Incluso, una propiedad perteneciente a la madre del líder funcionaba como base logística. Las denominadas “quintas” también eran utilizadas estratégicamente por su rápido acceso a rutas, lo que facilitaba la movilidad y eventuales fugas.

El líder, identificado como D. A. Funes, fue sorprendido por los efectivos en pleno festejo, mientras el resto de la estructura continuaba operando en distintos puntos de la ciudad. Ese detalle fue clave para los investigadores, ya que dejó en evidencia el grado de organización y funcionamiento aceitado del clan.

La causa quedó en manos de la UFI N.º 18, a cargo del fiscal Hugo Tesón, con intervención del Juzgado de Garantías N.º 4. Todos los imputados enfrentan cargos por infracción a la Ley 23.737, vinculada a la comercialización de estupefacientes, y ya se les dictó la prisión preventiva.