“El sentido de sanar” vuelve al Nün

El 4 de abril reestrena El sentido de sanar en Nün Teatro Bar, una obra de Rosario Charo Jaimes que se presentará los sábados a las 17.30 horas.

La pieza cuenta con actuaciones de Emanuel Biaggini, Alejandro Holm, Mila Jaimes y Rosario Charo Jaimes, dirigidos por Felipe Montoya.

¿Qué pasa cuando el pasado se convierte en la llave del futuro?

El sentido de sanar nos invita a acompañar a Natalia, una mujer de 40 años que, entre amores y desilusiones, enfrenta heridas del pasado y la presión de las expectativas sociales.

En ese recorrido, descubrirá que sanar implica tanto cuestionarse como reconciliarse, y que siempre existe la posibilidad de reinventarse.

“La obra nació sin que yo supiera exactamente hacia dónde me llevaba. No es la historia de mi vida. La protagonista camina por otros lugares, atraviesa otras situaciones. Pero hay algo que sí nos une: las emociones. La fragilidad, la búsqueda, el dolor, la esperanza”, puntualiza Rosario.

Y resalta: “Todo aquello que, de una u otra forma, también habita en mí. Escribirla fue empezar a mirar hacia adentro”.

“En escena, además, me acompaña mi hija. Y entonces la obra se vuelve algo aún más profundo: un encuentro entre generaciones, entre amor, memoria y futuro. Tal vez la historia no sea mi vida. Pero en cada gesto, en cada silencio y en cada palabra, late una pregunta que nos atraviesa a todos: ¿Cuál es, finalmente el sentido de sanar?”, sentencia.

Con una puesta íntima y conmovedora, la obra aborda temas universales como el amor, la familia y la búsqueda de bienestar emocional.

Las entradas pueden adquirirse a través de Alternativa Teatral o en la boletería de la sala, Juan Ramírez de Velasco 419.

