Cuenta DNI y carne a $ 15.000: la jugada del Mercado Bonaerense en La Plata

El Mercado Bonaerense Fijo La Plata relanzó su sector de carnicería a partir de la incorporación de un nuevo espacio que eleva la calidad de los productos y suma precios altamente competitivos, con cortes seleccionados que rondarán los $ 15.000 a los que se les agrega el beneficio de Cuenta DNI, potenciando aún más el ahorro.

Entre las promociones destacadas, los vecinos podrán acceder a un kilo de bife a $ 15.000, dos kilos de carne picada al mismo valor y el kilo de asado a $ 15.900, en una propuesta que combina calidad, variedad y precios accesibles para el consumo diario.

Además, el predio de 520 y 115 actualizó su lista de precios, que permanecerá vigente hasta el 24 de marzo e incluirá distintos métodos de pago, un 10 % de descuento para jubilados y un 40 % de reintegro —con tope de $ 6.000 por persona por semana— para quienes abonen con Cuenta DNI.

Según se informó, la panadería venderá el kilo de pan a $ 2.200, la docena de facturas a $ 4.000, el medio kilo de pan rallado a $ 1.100 y las dos prepizzas a $ 2.800.

Asimismo, la fiambrería ofrecerá el sachet de leche Belgrano a $1.000, el pack de leche larga vida Silvia de seis unidades a $1.250 el litro, el litro de leche larga vida Silvia por unidad a $1.350, dos yogures Belgrano a $2.200, el kilo de queso cremoso Belgrano llevando una horma a $6.750, un kilo de ricota Silvia a $3.900, chocolatada Silvia por un litro a $1.750 o seis a $10.000, dos packs de tres paquetes de galletitas Criollitas a $3.000 y ofertas especiales por día.

A su vez, en la dietética se podrá comprar un kilo de miel pura Multifloral a $4.500, 2 paquetes bizcochos Don Satur a $1.700, 250 gramos de cascarilla de cacao a $1.500, dos litros de aceite extra virgen Estancia La Oliva a $13.000, leche descremada Silvia Larga vida a $3.500, dos paquetes de Pan Les Pan de 600 gramos a $3.800, nuez mariposa por 500 gramos a $8.500 y avena instantánea por un kilo a $2.800.

Del mismo modo, en el sector de productos de granja el público tendrá la posibilidad de adquirir tres kilos de pata muslo por $12.000, un kilo de alitas de pollo por $2.500, un kilo de medallones de pollo por $6.800, dos kilos de bifes de cerdo por $16.000 y, llevando las piezas enteras, el kilo de jamón por $6.200 y el de paleta por $5.500.

Además, en la sección de productos congelados de Grupo Market los vecinos podrán acceder al pack de 40 hamburguesas de 110 gramos por $25.450, al de 20 unidades por $13.780 y al de 10 unidades por $7.410, y también al pack de 60 unidades de hamburguesas de 69 gramos por $24.400, al de 30 unidades por $13.250, al de 20 por $9.330 y al de 10 por $4.880.

El sector también se ofrecerá un kilo de patitas más un kilo de medallones de pollo a $11.890, un kilo de bastones de merluza más un kilo de medallones de merluza a $9.980, un kilo de bastones de muzzarella a $11.820 y un kilo de bocaditos a $6.250, un kilo de Rebosaurios a $7.950 y el kilo de bondiola de cerdo Sadia a $9.650.

Asimismo, las ofertas de pastas incluirán el paquete fideos Terrabusi a $990, el paquete de medio kilo de fideos La Italiana a $3.510, medio kilo de ravioles La Italiana a $3.499 y medio kilo de sorrentinos La Italiana a $4.450. También se podrá comprar el tradicional postre Balcarce a $24.170 y seis unidades de alfajor helado a $10.350.

De la misma manera, la verdulería del Mercado Bonaerense Fijo La Plata tendrá dos maples de treinta huevos a $9.000, la bolsa de papa a $4.000, dos kilos de zapallito a $2.000, tres atados de rúcula a $1.500, tres kilos de cebolla a $1.500 y dos kilos de berenjena a $2.000 y dos kilos de limón a $3.000.

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➡️ Precios válidos hasta el 24/03 pic.twitter.com/S764xoxZqF — Municipalidad de La Plata (@LaPlataMLP) March 19, 2026

Respecto a los productos de limpieza, la lista contempla el litro de jabón líquido Ariel y el de suavizante Vivere o Confort a $10.800; un litro de suavizante Confort, un litro de lavandina para ropa de color, un jabón Ariel y un litro de perfumina a elección a $9.000; y un litro de detergente Ala, una esponja de metal, una esponja multiuso, un paño estilo Valerina y un par de guantes de látex a $7.500.

Además, en el sector se ofrecerá un kit de baño con un shampoo, una crema de enjuague, un jabón líquido para manos, un jabón de tocador y una esponja de baño a $7.200; desodorante concentrado que rinde 12 litros a $3.500; y el bidón de un litro de cloro puro a $750.

Cabe recordar que si el cliente lleva el envase el producto es más económico por promoción y que el espacio realiza ventas al por mayor, ofrece envíos a domicilio dependiendo la distancia y mejora presupuestos.

Por otro lado, el almacén de bebidas tendrá combos de un Fernet Branca de 750 mililitros y una gaseosa Coca Cola de un litro y medio a $18.800, un Gancia y una gaseosa Sprite a $10.900, un gin y una tónica a $12.800, un Cinzano y una gaseosa Schweppes a $11.300 y un Smirnoff y un jugo Baggio a $10.000.

Asimismo, el sector de agricultura familiar de Cooperativa El Parque venderá dos choclos a $1.000, dos kilos de zapallito a $1.500, un kilo de berenjena a $1.200, tres atados de rúcula a $1.000, un kilo de tomate redondo a $1.500, el kilo de tomate cherry a $2.000 y el kilo de lechuga a $2.000; mientras que la Cooperativa La 197 Limitada ofrecerá el kilo de tomate cherry a $2.000, el kilo de cualquier variedad de lechuga a $2.000, dos kilos de berenjena a $1.000 y el kilo de naranja para jugo a $1.500.

Por su parte, la Cooperativa COTEPO venderá el kilo de tomate cherry a $3.000 y el de perita a $2.000, el kilo de lechuga a $2.500, dos paquetes de acelga a $2.000, dos atados de rúcula a $1.000, el kilo de cebolla a $800, dos kilos de papa a $1.600, el kilo de banana Salta a $2.500, el kilo de manzana roja a $3.500, el kilo de zanahoria a $1.200 y repollo de Bruselas por 400 gramos a $3.000.

Además, el sector de alimentos artesanales del Ministerio de Asuntos Agrarios bonaerense ofrecerá el kilo de yerba Tamanduá a $3.500, mermeladas artesanales a $4.000, el mix de frutos secos por 400 gramos a $2.800, el kilo de miel a $6.000, pasta de maní por medio kilo a $3.500 y el de berenjena en conserva a $4.500.

Finalmente, el vivero del predio ofrecerá dos plantas de tomate cherry, dos plantas de tomate platense y dos de ají morrón a $9.500, el metro cuadrado de Grama Bahiana a $13.500, los 20 kilos de tierra negra a $4.700, tierra fertilizada por bolsa a $7.500, diez plantines de huerta a $990 y a $2.000 las aromáticas como ruda, tomillo, orégano, santolina, curry, burrito, menta, hierbabuena y cedrón.

A su vez, el público podrá comprar tierra fertilizada, humus de lombriz y compost y obtener 10% de descuento en árboles, cítricos, florales y macetas abonando en efectivo y un 40% de reintegro pagando con Cuenta DNI todos los días en todos los productos. El espacio realiza envíos sin cargo dentro del radio de la ciudad.

Vale recordar que el Mercado Bonaerense Fijo La Plata se encuentra abierto de martes a sábados de 8 a 16 y los domingos de 8 a 13 y cuenta con un amplio estacionamiento público y conexión wifi gratuita. El feriado del martes 24, abrirá de 8 a 13 horas.