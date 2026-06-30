Prohibición de repelente que simulaba ser marca “OFF!”

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) informó que, a partir de la Disposición Nº 1476/26, se prohíbe el repelente de insectos de la marca “OFF!”, con inscripciones íntegramente en idioma chino.

La prohibición contempla a la comercialización, publicidad, publicación en plataformas de venta en línea y distribución en todo el territorio nacional en todas sus presentaciones, lotes, vencimientos y contenidos netos.

La medida fue tomada luego de detectar que el producto en cuestión no contaba con la inscripción sanitaria ante le mencionada Administración Nacional.

ANMAT prohíbe el producto “Repelente de insectos” marca OFF! con inscripciones en idioma chino ya que no cuenta con inscripción sanitaria y la empresa titular, S.C. Johnson & Son de Argentina S.A.I.C., reconoció no haber participado en la elaboración, registro, ni importación del… pic.twitter.com/5PcxzE1WSL — ANMAT (@ANMATsalud) March 20, 2026

También luego de que la empresa S.C. Johnson & Son de Argentina S.A.I.C., que figura como titular de la marca, reconociera no haber participado en la elaboración, registro, ni importación del mismo.

“Al no poder garantizar la seguridad y eficacia del producto mencionado”, ANMAT ordenó prohibirlo con el objetivo de proteger la salud de la población y prevenir eventuales riesgos sanitarios.