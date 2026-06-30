Kicillof inauguró la nueva red de agua potable en la isla Martín García

En el marco del 212° aniversario de la Isla Martín García, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este viernes la inauguración de la nueva red de distribución de agua potable y visitó la Usina Eléctrica, donde funciona el grupo electrógeno que triplicó la capacidad de abastecimiento energético. Fue junto al ministro de Gobierno, Carlos Bianco, y a la directora ejecutiva del OPISU, Romina Barrios.

En ese marco, Kicillof afirmó: “Cuando iniciamos nuestra gestión en la Provincia, aquí no había luz ni agua: hoy, tras haber realizado grandes inversiones, los vecinos y vecinas de la isla cuentan con estos servicios fundamentales para vivir con dignidad y proyectar el futuro”.

“No podíamos permitir que este lugar, en el que tanto se luchó por nuestro país, quede abandonado por la desidia: para que la soberanía no fuera solo un discurso, hacía falta un Estado presente que destine recursos, cuide y mantenga estos espacios”, sostuvo el Gobernador y agregó: “Agradezco especialmente a los habitantes de la isla por mantener nuestra bandera en alto: estamos orgullosos de contribuir con la preservación de nuestro patrimonio y la puesta en valor de una parte importante de la historia de todos los argentinos”.

A partir de una inversión de $ 1.272 millones, los trabajos ejecutados por el OPISU comprendieron la instalación de 3.797 metros de cañería de agua y proyecta las conexiones domiciliarias en 74 viviendas, alcanzando de esta manera el 75 % de cobertura de agua potable en la isla. En este marco, Kicillof y Bianco firmaron un acuerdo mediante el cual ABSA brindará asesoramiento y asistencia técnica a la Dirección Provincial de Islas para el mantenimiento de la planta potabilizadora inaugurada por el Gobierno provincial el año pasado.

Por su parte, Bianco remarcó: “A pesar de todas las dificultades que afronta la Provincia producto del desfinanciamiento del Gobierno nacional, cumplimos con nuestra palabra: los habitantes de la isla cuentan con la nueva red de agua potable para mejorar su calidad de vida”. “Vamos a continuar trabajando para que el territorio de este símbolo de la soberanía nacional se integre al continente y nunca más quede en el olvido”, agregó.

Al respecto, Barrios subrayó: “La Isla Martín García y el Delta bonaerense están dentro de las competencias del OPISU para mejorar y llevar servicios de calidad a las familias: en esta etapa hicimos el reemplazo completo de la red de agua potable que tenía más de 50 años de antigüedad”. “Desde nuestro organismo vamos a seguir trabajando para brindar soluciones concretas porque creemos que el Estado debe estar presente donde más lo necesitan los vecinos”, agregó.

Asimismo, el gobernador recorrió la usina eléctrica donde funciona el nuevo grupo electrógeno que triplica la capacidad de abastecimiento energético y permite lograr mayor eficiencia en la integración con el parque solar. Además, visitó el reservorio de combustible local y entregó vehículos para tareas de mantenimiento en la reserva natural, y equipamiento y ropa de trabajo para los guardaparques.

Durante la jornada, Kicillof y el ministro de Salud, Nicolás Kreplak, recorrieron las obras de puesta en valor de la Unidad Sanitaria, donde se realizaron trabajos de pintura, renovación de aberturas e iluminación y se entregó un equipo de Diagnóstico Inmediato portátil para realizar pruebas de sangre. En tanto, asistieron también al Museo Histórico que fue reacondicionado y reabrió sus puertas con una nueva muestra permanente.

Estuvieron presentes la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis; la subsecretaria de Turismo, Soledad Martínez; sus pares de Deportes, Cristian Cardozo; de Asuntos Territoriales del ministerio de Gobierno, Agustín Robla; y de Planificación de Comunicación Gubernamental, Juan Manuel Iglesias; la directora provincial de Ordenamiento Urbano y Territorial, Carla Filippini; el director de Gestión Integral de Islas del Delta e Isla Martín García, Diego Simonetta; y el presidente de ABSA, Hugo Obed.