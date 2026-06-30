El inesperado elogio de Carrió a Sturzenegger por la importación de medicamentos

La líder de la Coalición Cívica, Elisa ‘Lilita’ Carrió, realizó un particular elogio al ministro de Desregulación y Trasformación del Estado, Federico Sturzenegger, por la política importadora de medicamentos.

En redes sociales, Carrió destacó la iniciativa aperturista de Sturzenegger, bajo el propósito de reducir el costo de los medicamentos, al tiempo que cuestionó el “proteccionismo escandaloso” de los laboratorios domésticos.

“Lo que está haciendo el ministro de Modernización, habilitando la importación de medicamentos de laboratorios extranjeros y haciendo cesar el proteccionismo escandaloso de los laboratorios nacionales todavía en desarrollo, es lo más importante que se hizo en los últimos años en la Argentina”, aseguró la exdiputada.

Lo que está haciendo el Ministro de Modernización, habilitando la importación de medicamentos de laboratorios extranjeros y haciendo cesar el proteccionismo escandaloso de los laboratorios nacionales todavía "en desarrollo", es lo más importante que se hizo en los últimos años en… — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) March 20, 2026

En ese sentido, consideró que el espíritu de la decisión gubernamental sea bajar el precio de los medicamentos que deben costear los consumidores: “Espero que esto abarate los precios”.

Entre las principales medidas para flexibilizar la adquisición de medicamentos provenientes del exterior, se habilitó a las administraciones provinciales a importar medicamentos sin la autorización previa de la Nación.

Asimismo, se eliminó la obligación de que técnicos de la ANMAT inspeccionen presencialmente las plantas de producción extranjeras, aceptando en cambio certificaciones de agencias internacionales reconocidas.

También se suprimieron más de 60 trámites y requisitos exigidos a laboratorios y droguistas para la importación y comercialización de productos médicos.

Con el objetivo de promover el ingreso de nuevas marcas y genéricos para reducir los precios finales en farmacias, dejó de exigirse autorización previa para la importación de productos médicos clasificados de bajo riesgo.