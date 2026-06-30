Las ventas en supermercados cayeron en el inicio del año

El INDEC difundió este viernes la encuesta de supermercados correspondiente a enero, que arrojó una caída del consumo en el comienzo del 2026.

Según el relevamiento, las ventas en supermercados cayeron 1,2 % y 1,5 % respecto del mes previo.

Durante enero, las ventas totales a precios corrientes sumaron $ 2.339.233,3 millones, lo que representó un incremento de 25,1 % en comparación al mismo mes del año anterior.

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Las ventas en supermercados cayeron 1,2% interanual en enero de 2026 y 1,5% respecto del mes previo https://t.co/ilm39CK8Jy pic.twitter.com/jSjQgygAir — INDEC Argentina (@INDECArgentina) March 20, 2026

En las ventas totales a precios corrientes, los grupos de artículos con los aumentos más significativos, según su variación interanual, fueron “Carnes”, con 49,4 %; “Verdulería y frutería”, con 38,3 %; “Alimentos preparados y rotisería”, con 32,5 %; y “Panadería”, con 27,2 %.

De acuerdo al medio de pago, las ventas a precios corrientes realizadas en efectivo fueron de 400.405.802 miles de pesos, lo que representó el 17,1 % de las ventas totales y mostró un aumento de 35,4 % respecto a enero de 2025.

Por su parte, las efectuadas mediante tarjeta de débito sumaron 585.091.752 miles de pesos, lo que representa el 25 % de las ventas totales y una variación positiva de 8,5 % respecto al mismo mes del año anterior.

En tanto, las ventas a precios corrientes abonadas con tarjeta de crédito sumaron un total de 1.008.091.342 miles de pesos, lo que representa el 43,1 % de las ventas totales y una suba con respecto a enero de 2025 de 22,5 %.

Por último, las realizadas mediante otros medios de pago fueron de 345.644.429 miles de pesos, lo que se tradujo en el 14,8 % del total y arrojó un aumento de 63,1 %.