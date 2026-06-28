Hay alerta amarilla por tormentas en La Plata y recomiendan extremar cuidados

La Municipalidad estableció el Nivel de Atención del Riesgo 'amarillo' por tormentas durante la madrugada y la mañana del sábado 21 de marzo en La Plata.

"Algunas podrían ser localmente fuertes, con ráfagas y lluvias intensas", informó la Comuna en su último parte hidrometeorológico, y adelantó que "luego las condiciones tenderán a mejorar".

Frente a esta situación, se pusieron en marcha trabajos de monitoreo y prevención articulados entre las distintas áreas operativas.

16:00 h> Subimos a AMARILLO el NIVEL DE ATENCIÓN DEL RIESGO POR TORMENTAS durante la madrugada y la mañana del sábado en la ciudad de La Plata; algunas podrían ser localmente fuertes con ráfagas y lluvias intensas. Luego las condiciones tenderán a mejorar. pic.twitter.com/r8QjUwT5XK — Clima La Plata (@ClimaMLP) March 20, 2026

Recomendaciones y vías de comunicación

Se recomienda a los vecinos permanecer en un lugar seguro en el período mencionado y no sacar los residuos para evitar obstrucciones.

Además, es importante tener precaución al circular en vehículos (hacerlo despacio y con las luces bajas encendidas), no tocar cables ni postes de luz y retirar macetas u otros objetos que puedan volarse de balcones y ventanas.

Para conocer la información relativa al tiempo actualizada, está disponible la cuenta de X 'ClimaMLP'. En situaciones de emergencia, a su vez, la ciudadanía tiene la posibilidad de comunicarse al 911, mientras que para emergencias médicas en la vía pública funciona el 107 del SAME La Plata.