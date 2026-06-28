domingo 28 de junio de 2026 - Edición Nº4481

Municipios | 20 mar 2026

Clima

Hay alerta amarilla por tormentas en La Plata y recomiendan extremar cuidados

Se esperan lluvias intensas con fuertes ráfagas de viento desde la madrugada. La Comuna dispuso tareas de prevención y monitoreo.

Se avecinan fuertes precipitaciones en al capital provincial.
TAGS: LA PLATA, CLIMA, TORMENTAS, ALERTA AMARILLA

La Municipalidad estableció el Nivel de Atención del Riesgo 'amarillo' por tormentas durante la madrugada y la mañana del sábado 21 de marzo en La Plata.

"Algunas podrían ser localmente fuertes, con ráfagas y lluvias intensas", informó la Comuna en su último parte hidrometeorológico, y adelantó que "luego las condiciones tenderán a mejorar".

Frente a esta situación, se pusieron en marcha trabajos de monitoreo y prevención articulados entre las distintas áreas operativas.

Recomendaciones y vías de comunicación

Se recomienda a los vecinos permanecer en un lugar seguro en el período mencionado y no sacar los residuos para evitar obstrucciones.

Además, es importante tener precaución al circular en vehículos (hacerlo despacio y con las luces bajas encendidas), no tocar cables ni postes de luz y retirar macetas u otros objetos que puedan volarse de balcones y ventanas.

Para conocer la información relativa al tiempo actualizada, está disponible la cuenta de X 'ClimaMLP'. En situaciones de emergencia, a su vez, la ciudadanía tiene la posibilidad de comunicarse al 911, mientras que para emergencias médicas en la vía pública funciona el 107 del SAME La Plata.

Más Noticias