Diputados presionan por $Libra y citan a Karina Milei y Adorni

Los diputados nacionales que integraron la Comisión Investigadora del caso $Libra formalizaron este viernes la presentación de un pedido de informes y de acceso a la información pública dirigido al presidente Javier Milei.

Asimismo, elevaron iniciativas de interpelación para que la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, comparezcan ante la Cámara de Diputados a brindar las explicaciones pertinentes.

Según explicó el titular de la Comisión, Maximiliano Ferraro, la iniciativa legislativa se fundamenta en “la responsabilidad política y la transparencia que deben regir los actos de la administración pública”.

🏛️ Causa $Libra: “Javier Milei es protagonista de una estafa y un hecho de corrupción millonario”



🪙 Así lo concluyó la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, liderada por @MaxiFerraro.



📳 Es tras las últimas revelaciones en la investigación, que dan cuenta de los… pic.twitter.com/Vmg6A93WQ3 — ANDigital (@ANDigitalOK) March 16, 2026

“Si bien la Constitución Nacional establece en su Artículo 100 (inc. 10) y en su Artículo 101 la obligatoriedad del jefe de Gabinete de ministros de informar mensualmente sobre la marcha del gobierno ante el Congreso, la gravedad institucional del caso $Libra y la implicación personal directa del Presidente y de la Secretaria General de la Presidencia exigen respuestas inmediatas”, argumentó.

El diputado de la Coalición Cívica señaló a Adorni como el responsable de “responder por el Presidente de la Nación, los ministros y el conjunto de los funcionarios de la Administración Pública Nacional ante el Congreso de la Nación”.

“La evidencia recabada en el informe final de la Comisión Investigadora y las recientes revelaciones del periodismo de investigación exponen contradicciones insalvables con las declaraciones públicas vertidas por el titular del Ejecutivo durante todo el año 2025”, recalcó, y aclaró que “ante el silencio oficial y el incremento de las agresiones hacia la libertad de prensa, el Congreso de la Nación debe actuar frente a un hecho de profunda gravedad institucional”.

Esta semana, el caso dio un giro trascendente luego de que peritos judiciales analizaran el teléfono del lobista Mauricio Novelli y encontraran un documento que sobre un supuesto acuerdo por 5 millones de dólares para que el presidente Javier Milei promocionara la criptomoneda $Libra.

Ante la magnitud del escándalo, la Comisión Investigadora reiteró las conclusiones del informe final, bajo una aseveración tajante: “Milei es protagonista de una estafa y un hecho de corrupción millonario”.