Murió Cherquis Bialo, paladín del periodismo y del idioma

El reconocido periodista uruguayo, nacionalizado argentino, Ernesto Cherquis Bialo, murió este viernes a los 85 años tras atravesar un prolongado y complejo cuadro de salud.

El exjefe de El Gráfico había sido dado de alta a fines de 2025 tras una internación por neumonía que derivó en un fallo medular y leucemia; meses después, su salud volvió a empeorar hasta el desenlace de las últimas horas.

Cherquis Bialo nació el 30 de septiembre de 1940 en Montevideo, en una familia de inmigrantes polacos, que venían huyendo de los horrores en su país.

Sus comienzos en el periodismo datan de la década del 60, cuando ingresó a El Gráfico. En la revista pasó de cronista a director, cargo que ocupó entre 1984 y 1990, marcando época con su estilo y su excelsa pluma, sobre todo en temática de fútbol y boxeo.

Como quedó dicho, además de su pasión por el fútbol, Cherquis tenía una gran devoción por el boxeo al cubrir las grandes epopeyas de Carlos Monzón y Ringo Bonavena, entre otros.

Su retiro de El Gráfico fue el 31 de diciembre de 1990. Después fue docente en la UCA y ejerció como profesor titular en “Fuentes de información y nuevas tecnologías”.

El maestro de periodistas tuvo cargos gerenciales en deportes de Telefé, Torneos y Competencias y en Radio Rivadavia en la década del 90. En los últimos años se desempeñó como columnista en Infobae, luego de ser el director de Comunicaciones de la AFA y vocero de su presidente, Julio Grondona, entre 2008 y 2016.

Sus últimas apariciones se dieron en diversos streamings, manteniendo hasta el final una mezcla de erudición y “calle”, representando una camada de profesionales de la comunicación que lamentable y inexorablemente se extingue al calor de los nuevos lenguajes, la pereza y el poco apego a la rigurosidad.