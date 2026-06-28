Argentina registra sostenido aumento de tuberculosis en el último lustro

El Ministerio de Salud de la Nación presentó la quinta edición del manual “Pautas técnicas de tuberculosis en Argentina”, una herramienta clave para orientar las prácticas de atención en todo el sistema de salud.

El documento, que vuelve a publicarse después de 13 años, reúne información actualizada y basada en evidencia para el abordaje integral de la enfermedad y fue elaborado por especialistas en manejo clínico y programático de la tuberculosis, en un proceso de trabajo coordinado por el equipo nacional y con la colaboración de la Organización Panamericana de la Salud.

Según se destacó, el documento promueve un enfoque integral que contempla los diferentes factores que inciden en la transmisión y en la adherencia a los tratamientos. Su objetivo es fortalecer las capacidades de los equipos de salud mediante lineamientos claros para la detección, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de casos y contactos.

Para ello, incorpora las particularidades sanitarias de las distintas regiones y escenarios epidemiológicos del país a los criterios para el abordaje programático de la enfermedad. El documento también incluye recomendaciones sobre bioseguridad y control de transmisión en los distintos niveles de atención, lineamientos para la vacunación y manejo seguro de las dosis.

La tuberculosis continúa siendo una de las principales causas de muerte por agentes infecciosos a nivel mundial, con más de 10 millones de casos y 1,2 millones de fallecimientos notificados en 2024. En la Región de las Américas, se registraron aproximadamente 350.000 personas con tuberculosis en 2024, el mayor número registrado desde que se disponen de datos, y un aumento del 13% en la tasa de incidencia respecto a 2015.

La publicación de esta nueva edición de la guía se inscribe en un contexto epidemiológico nacional que requiere actualizar y unificar estrategias de abordaje. Argentina registra un aumento sostenido de tuberculosis desde hace 5 años, alcanzando 17.283 casos en 2025 y una tasa de incidencia de 37,3 casos cada 100.000 habitantes.

Este aumento se produjo a expensas de unidades territoriales específicas. Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires concentraron el 66,1 % del total nacional en 2025, pero la mayor tasa de incidencia se registró en Salta con 60,5 casos nuevos por 100.000 habitantes y 55,7 de casos incidentes.

Por otro lado, también se identificaron 14 sub jurisdicciones donde la tuberculosis mantiene una presencia persistente, aun cuando no presentan un aumento estadísticamente significativo. Estas áreas se localizan principalmente en PBA, CABA, Formosa, Jujuy y Salta.

