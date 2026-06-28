Murió Dani Buira, corazón sonoro de los primeros discos de Los Piojos

El exbaterista de Los Piojos, Daniel Buira, murió en la madrugada de este sábado a los 54 años en la escuela de percusión La Chilinga, ubicada en Ciudad Jardín, partido bonaerense de Tres de Febrero, institución que él mismo había fundado en 1995.

De acuerdo a fuentes policiales citadas por Infobae, el músico -quien padecía asma- estaba en un patio interno del lugar y cerca de las 4 empezó a pedir ayuda diciendo que no podía respirar.

Un vecino se acercó a asistirlo pero, de acuerdo a su testimonio, Buira se descompensó, perdió el conocimiento y falleció.

Ahora, la Justicia abrió una causa por averiguación de causales de muerte que tramita en la UFI N° 8 de Morón.

Pese a lo dicho del asma, los investigadores quieren descartar que no haya habido intervención de terceras personas por lo que solicitaron medidas de seguridad en el lugar.

Fuentes del caso aclararon que no hay cámaras en el interior del establecimiento y solo cuentan con las imágenes del exterior, que podrían ser evaluadas.

Hace casi 40 años, también en Ciudad Jardín, Buira junto a Miguel Ángel Rodríguez (Micky) en bajo; Daniel ‘Piti’ Fernández en guitarra; Juan Villagra en guitarra, Diego Chávez en voz y Rosana Obeaga en coros, le daban forma a uno de los grupos más importantes de la historia del rock nacional: Los Piojos.

Ya en 1989, el grupo cosolidó su formación con la llegada de Andrés Ciro Martínez quien, aparte de cantar y reemplazar a Chávez, se desempeñó como armonicista y letrista.

‘Dani’ Buira fue pieza clave para el tan particular y celebrado desarrollo del sonido inicial de la banda, incorporando ritmos rioplatenses como la murga y el candombe.

Junto a Andrés Ciro Martínez compuso temas como “Cancheros” y “Te diría”, además de colaborar con Gustavo Kupinski (fallecido en enero de 2011 en un accidente vial) en canciones de los discos Chactuchac (1992), Ay ay ay (1994) y Azul (1998).

Su participación en el grupo concluyó tras la publicación de Ritual (1999), un álbum grabado en vivo en recitales de Obras y el Polideportivo de Gimnasia y Esgrima La Plata, y su salida se produjo en 2000, siendo reemplazado por Sebastián ‘Roger’ Cardero.

Buira formó parte del reciente regreso de Los Piojos, tras 15 años de ausencia, con multitudinarios shows en La Plata, Parque de la Ciudad, Córdoba, Mendoza, Rosario, los festivales de Quilmes Rock (en Tecnópolis), Cosquín Rock y Mar del Plata.