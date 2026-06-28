A contramano del relato, los combustibles aumentaron 16 % en lo que va de marzo

Los precios de los combustibles en la Argentina ya registraron una suba de 16,2 % desde que se inició la guerra en Medio Oriente, el 28 de febrero, por el impacto del salto del valor del petróleo, que opera en torno a los US$ 100 el barril.

Hasta el jueves 19, el litro de nafta súper en la Ciudad de Buenos Aires se incrementó 16,2 % y la de mayor calidad, 11,7 %. Mientras el litro de gasoil común trepó 15,6 % y el premium, 12,1 por ciento.

⛽ El presidente de YPF reiteró que no habrá “cimbronazos” en los precios



💲 Horacio Marín habló de “una estrategia día a día y semana a semana”. También destacó que la compañía podrá “atenuar picos de aumento y bajas dando mayor previsibilidad a los consumidores”.… pic.twitter.com/zGjEsFr8z4 — ANDigital (@ANDigitalOK) March 9, 2026

Así se desprende del último informe del Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA-Conicet) en base a relevamientos privados y al seguimiento del sitio especializado Surtidores.com.

Vale recordar que hace meses las petroleras en la Argentina no informan los aumentos al público y el Gobierno desactivó la obligación de reportar los valores de manera diaria, al calor de la desregulación del esquema de precios.

En un escenario de creciente tensión global, los analistas proyectan que los combustibles pueden subir otro 10 %, ya que el sector aún no trasladó de manera completa a los precios finales el salto del crudo.

Mientras tanto, el CEO de YPF, Horacio Marín, viene señalando en los últimos días que el comportamiento del petróleo internacional es un factor que las petroleras deben seguir de cerca, pero remarcó que “se traslada lo mínimo a los consumidores”.

De acuerdo con el relevamiento del sitio Surtidores.com, los valores promedio con los que se comercializan los combustibles en CABA -inferiores a casi todo el resto del país- son: nafta súper $ 1857; nafta premium $ 2011; gasoil común $ 1891 y gasoil premium: $ 2098.

