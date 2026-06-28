Se viene el Arena Córdoba, un estadio techado para 12 mil espectadores

En un anuncio que marca un punto de inflexión para la industria del entretenimiento a nivel regional, se confirmó el desarrollo de Arena Córdoba, un nuevo venue de escala internacional que buscará posicionar a la capital de la provincia mediterránea como una de las principales plazas de espectáculos y eventos deportivos del país y Latinoamérica.

El proyecto de Corporación América Inmobiliaria y Dale Play se desarrollará junto a socios estratégicos locales como En Vivo Producciones, la productora fundada por José Palazzo y Marcelo Oliva, y el reconocido productor cordobés Carli Jiménez, conformando un ecosistema que integra experiencia local e infraestructura internacional para impulsar uno de los desarrollos más relevantes del entretenimiento en vivo en la región.

La Arena estará localizada en una fracción del Distrito Las Artes, el desarrollo inmobiliario de usos mixtos impulsado por Corporación América Inmobiliaria en el predio del ex Batallón 141, un enclave estratégico con excelente conectividad y acceso a las principales arterias viales y al transporte público.

“Este proyecto se perfila como una propuesta urbanística de alto impacto, destinada a transformar y dinamizar uno de los sectores con mayor potencial de la ciudad”, puntualizaron los mentores de la iniciativa.

Cabe mencionar que Arena Córdoba tendrá capacidad para 12 mil espectadores y contará con un diseño arquitectónico flexible que le permitirá adaptarse a conciertos, competencias deportivas internacionales y producciones corporativas de gran escala, integrándose al circuito global de giras y eventos.

La infraestructura incluirá 36 palcos privados categoría VIP, dos lounges distribuidos en dos plantas con capacidad para 120 personas cada uno, y una experiencia integral pensada tanto para el público como para artistas y promotores.

El proyecto -de 50 millones de dólares de inversión- contempla más de 11.800 metros cuadrados cubiertos, con tecnología de última generación, acústica diseñada para grandes producciones internacionales y estándares contemporáneos de sustentabilidad.

Arena Córdoba redefine la experiencia de entretenimiento en la provincia. En una ciudad que supo tener en el Orfeo un punto de referencia, hoy se abre una nueva etapa superadora: con estándares internacionales en infraestructura, tecnología y producción, se posiciona como un venue preparado para recibir los espectáculos más exigentes del mundo.

En suma, se convierte en un hito sin precedentes para Córdoba y un nuevo punto de referencia en Argentina para el mundo.

Se estima que este nuevo espacio permitirá recuperar más del 40% de los shows que se habían perdido en los últimos años por falta de infraestructura adecuada para producciones de gran nivel.

Impacto económico y proyección internacional

Según destacaron los desarrolladores, el proyecto tendrá un impacto significativo en la economía local, generando empleo directo e indirecto durante su etapa de construcción en áreas como obra civil, tecnología, acústica y equipamiento especializado, y creando nuevas oportunidades laborales en su operación vinculadas a la industria del entretenimiento.

Asimismo, cada evento producirá un efecto dinamizador en sectores como el turismo, la hotelería y la gastronomía.

“Se proyecta no solo como un estadio, sino como el epicentro donde convergen la cultura y el entretenimiento, una plataforma de proyección cultural y económica sin precedentes, concebida para convertirse en el corazón de los grandes eventos en la región”, finalizaron.