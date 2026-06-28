Con luces y sombras, la película de Peaky Blinders se sumerge en el costado más oscuro de Tommy

A seis años del cierre de Peaky Blinders, el universo creado por Steven Knight vuelve a expandirse en formato cinematográfico. Esta vez, el foco está puesto en una versión más introspectiva de Tommy Shelby, interpretado nuevamente por Cillian Murphy, que aparece marcado por el paso del tiempo, la guerra y sus propios fantasmas.

La historia se sitúa en los años 40, en una Inglaterra golpeada por el conflicto bélico. Lejos de la ambición fría que lo caracterizaba, Tommy vive aislado, en una especie de exilio emocional donde el pasado se vuelve omnipresente. En ese contexto, la película dirigida por Tom Harper apuesta por un tono más espiritual, explorando la herencia gitana del protagonista a través de visiones, presagios y recuerdos.

El regreso del personaje no solo responde a una amenaza externa vinculada a la guerra, sino también a tensiones familiares que lo obligan a retomar su lugar. La figura de su hijo, con decisiones cada vez más extremas, introduce un conflicto que intenta profundizar en el legado y las consecuencias del poder dentro del clan Shelby.

Uno de los aspectos que se mantiene firme es el rol de las mujeres, históricamente central en la serie. En esta entrega, vuelven a ser piezas clave en el desarrollo de la trama, aportando carácter y empuje narrativo en un contexto donde Tommy parece perder el control.

En lo visual, la película conserva su identidad: escenarios devastados, una ambientación cuidada y una fotografía que transmite el clima oscuro de época. Esa estética, que fue sello distintivo de la serie, sigue siendo uno de los puntos más sólidos del film.

Sin embargo, en su intento por abarcar múltiples temas, desde la redención personal hasta el destino y la política, la película no siempre logra profundizar en todos ellos. Por momentos, el relato se diluye entre subtramas y personajes que no terminan de desarrollarse.

Así, El hombre inmortal se presenta como una propuesta ambiciosa pero irregular. Entre la nostalgia y la reinvención, ofrece un reencuentro con un personaje icónico, aunque deja la sensación de que, incluso enfrentando su propio pasado, Tommy Shelby sigue siendo un misterio difícil de descifrar.