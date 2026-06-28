Alerta por ciclogénesis en el AMBA: prevén ráfagas de hasta 70 km/h

El avance de un proceso de ciclogénesis mantiene en alerta al Área Metropolitana de Buenos Aires, donde se esperan condiciones climáticas adversas durante la tarde de este sábado.

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, podrían registrarse ráfagas de viento de hasta 70 kilómetros por hora, motivo por el cual se emitió una alerta amarilla que abarca tanto la Ciudad de Buenos Aires como el Conurbano bonaerense.

Si bien las lluvias comenzaron a perder intensidad en comparación con las primeras horas del día, el foco ahora está puesto en los vientos fuertes, que podrían generar complicaciones en la vía pública. Entre los principales riesgos se encuentran la caída de ramas, la voladura de objetos y posibles interrupciones momentáneas en servicios.

El fenómeno responde a la formación de un sistema de baja presión que incrementa la inestabilidad atmosférica, favoreciendo la aparición de tormentas aisladas, chaparrones intensos en cortos períodos e incluso actividad eléctrica en algunos sectores.

Ante este escenario, las autoridades recomiendan extremar precauciones: evitar circular si no es necesario, asegurar objetos en balcones o terrazas y mantenerse informado a través de los canales oficiales.

La jornada continuará marcada por la inestabilidad en el AMBA, mientras el fenómeno evoluciona y mantiene en vigilancia a los organismos meteorológicos.