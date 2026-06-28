Violento asalto en Mar del Plata: un joven lucha por su vida tras ser baleado

Un nuevo hecho de inseguridad sacude a Mar del Plata, donde un joven de 20 años permanece internado en estado crítico tras haber sido baleado durante un asalto.

El episodio ocurrió en la zona de la costa y la intersección de Felipe Arana, cuando la víctima se encontraba dentro de su vehículo. Según trascendió, fue sorprendida por un grupo de delincuentes que intentaron robarle el auto y, en medio del ataque, uno de los agresores efectuó un disparo que lo dejó gravemente herido.

Tras el hecho, los ladrones escaparon con el vehículo, mientras que el joven fue asistido de urgencia y trasladado al Hospital Interzonal General de Agudos, donde continúa internado con pronóstico reservado.

El caso vuelve a poner el foco sobre la creciente preocupación por la inseguridad en la ciudad balnearia, en medio de reiterados episodios delictivos que generan alarma entre vecinos y turistas.

La investigación quedó en manos de las autoridades locales, que buscan dar con los responsables del violento ataque.