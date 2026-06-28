Día Mundial del Síndrome de Down: “Los derechos no tienen cromosomas”

Este 21 de marzo se conmemora el Día Mundial de las Personas con Síndrome de Down, una fecha que busca visibilizar derechos y promover sociedades más inclusivas. El día no es casual: hace referencia a la trisomía del par 21, característica genética de las personas con síndrome de Down.

En ese marco, la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina presentó el lema de este año: “Los derechos no tienen cromosomas de más ni de menos”, con el objetivo de reforzar una idea clave: los derechos humanos son universales y deben garantizarse sin condiciones.

Desde la organización invitaron a reflexionar sobre la importancia de la inclusión en la vida cotidiana. “Ser parte importa”, remarcaron, al tiempo que destacaron que la participación plena en la sociedad sigue siendo uno de los grandes desafíos para las personas con discapacidad.

En ese sentido, uno de los ejes principales es el acceso al empleo. Según señalaron, cuando existen oportunidades concretas, muchas personas con síndrome de Down pueden desarrollarse en distintos ámbitos laborales, desde el comercio hasta la administración o los servicios. “La discapacidad no define lo que alguien puede llegar a hacer”, enfatizaron.

Otro punto central es la educación inclusiva, considerada un pilar para construir una sociedad más equitativa. Desde ASDRA subrayaron que compartir espacios educativos en diversidad no solo beneficia a quienes tienen discapacidad, sino a toda la comunidad, fomentando valores como el respeto, la empatía y el trabajo en equipo.

La jornada también se da en un contexto de debate por las políticas públicas vinculadas a discapacidad, con reclamos por el cumplimiento de normativas y mejores condiciones de acceso a derechos básicos.

En paralelo, se confirmó que la Buenos Aires será sede del Congreso Mundial de Síndrome de Down en 2027, un evento que reunirá a familias, profesionales y organizaciones de todo el mundo para seguir impulsando la inclusión y derribar prejuicios.

De esta manera, el Día Mundial no solo invita a la concientización, sino también a la acción: construir una sociedad donde todas las personas tengan las mismas oportunidades, sin importar sus diferencias.