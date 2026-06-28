Estratégico robo en Laferrere: Los emboscaron cuando iban a buscar a su hijo a lo de un amigo

En una estratégica maniobra, cuatro delincuentes armados encañonaron a una familia, los bajaron del auto y les robaron todas sus pertenencias durante un brutal episodio delictivo en Gregorio de Laferrere.

El hecho ocurrió el pasado miércoles 18 de marzo pocos minutos antes de las 21.30 horas en la esquina de las calles Olegario Víctor Andrade y Voissin, de la mencionada localidad del distrito de La Matanza, en el oeste del Conurbano bonaerense.

Una cámara de seguridad captó toda la secuencia, brutal por cierto, en la que se ve que los delincuentes actuaron de manera coordinada.

🔫 En una estratégica maniobra delictiva, cuatro delincuentes armados encañonaron a una familia, los bajaron del auto y les robaron todas sus pertenencias.



📍 Este tremendo episodio ocurrió el miércoles alrededor de las 21.30 horas en Olegario Víctor Andrade y Voissin de… pic.twitter.com/ehqBHGm8Ax — ANDigital (@ANDigitalOK) March 21, 2026

Eso se vislumbra al ver que, previo al paso del vehículo de las víctimas –que iban a buscar a su hijo a la casa de un amigo–, un auto los pasó por la mano contraria pero apenas lo hizo se frenó, mientras que el otro los emboscó por delante.

De ese modo ya no hubo escapatoria posible para esta familia, que quedó a merced de estos criminales y en un natural estado de shock.

Vale decir que vecinos del barrio denuncian que este tipo de robos se da con excesiva frecuencia en la zona, con lo cual el foco comienza a apuntar a las comisarías de esta localidad y su exasperante inacción.

El caso es investigado por la UFI descentralizada de Laferrere, que al momento no ha logrado ninguna detención ni avance significativo en la pesquisa.