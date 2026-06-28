Tini lanzó una indirecta en Córdoba y crece la polémica con Emilia Mernes

La interna en la música urbana sumó un nuevo capítulo este fin de semana, cuando Tini Stoessel protagonizó un momento que no pasó desapercibido durante su recital en Córdoba.

En el escenario del Estadio Mario Alberto Kempes, ante miles de fanáticos, la artista lanzó una frase que rápidamente encendió las redes: “Es verdad el dicho sobre los amigos, ¿no? Se cuentan con los dedos de una mano”. El comentario fue interpretado como una clara indirecta hacia Emilia Mernes, con quien mantiene un distanciamiento desde hace meses.

El conflicto entre ambas figuras se remonta a 2024, cuando parte del equipo de trabajo de Tini, incluidas bailarinas y un maquillador clave, comenzó a colaborar con Mernes durante una pausa en la carrera de Stoessel. Al regresar, la cantante intentó recomponer su staff, pero varios profesionales decidieron continuar con la intérprete de “Perdonarte, ¿para qué?”, lo que generó malestar en su entorno.

Con el paso del tiempo, el enfrentamiento se trasladó a las redes sociales y al ambiente artístico, con gestos como “unfollow” entre figuras cercanas y versiones de internas que alimentaron la polémica. Incluso otras artistas como María Becerra quedaron vinculadas en este escenario de tensiones.

Durante el show en Córdoba, además, hubo señales que los fans no dejaron pasar. Tini modificó parte de su repertorio habitual y sumó al escenario a Ángela Torres, en lo que muchos interpretaron como un gesto de posicionamiento dentro del conflicto.

Más allá de las especulaciones, la noche estuvo marcada por la conexión con el público, que acompañó incluso bajo la lluvia y celebró cada momento del recital. Sin embargo, la frase de Stoessel volvió a poner el foco en una rivalidad que sigue creciendo y que mantiene en vilo al mundo del pop argentino.

Por ahora, ninguna de las protagonistas hizo declaraciones directas, pero el cruce, explícito o no, ya es uno de los temas más comentados en la escena musical.