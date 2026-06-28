Melconian: “Con el superávit fiscal no se come, no se cura y no se educa”

El extitular del Banco Nación, Carlos Melconian, volvió a advertir sobre la marcha del programa económico, ya que pese al orden macroeconómico alcanzado, la actividad interna continúa paralizada y sin señales de recuperación sostenida.

Al marcar una clara distinción entre los logros fiscales y la realidad cotidiana, el economista consignó que “el bienio da cero”, mientras que amplios segmentos de la economía -como la industria, la construcción y el comercio- atraviesan una situación “crítica”, con caída de la rentabilidad y deterioro frente a años anteriores.

También indicó que el Gobierno “compró dólares pero no subió reservas”, ya que las divisas adquiridas por el Banco Central se destinan al pago de deuda, lo que impide fortalecer la posición externa. “Los dólares que se compran son para pagar”, resumió.

🗣️“LOS DÓLARES QUE SE COMPRAN SON PARA PAGAR, NO HAY MÁS RESERVAS, HAY MENOS”@CarlosMelconian, economista, en #Economía21 con @dfcanedo pic.twitter.com/jYxSgijezS — Splendid AM 990 (@splendidam990) March 21, 2026

“El arte de emitir virtuosamente y que la economía se monetice es el arte de la confianza”, sostuvo en declaraciones a Radio Splendid, y remarcó que ese proceso no está ocurriendo en la actualidad.

Acto seguido, Melconian aseveró que “ha vuelto la dolarización de las personas” y planteó que “si algún drama hay en términos de la tasa de desinflación, no tiene que ver con Irán”.

“El superávit fiscal es bienvenido, pero no se come, no se cura y no se educa”, sintetizó, al remarcar que, sin crédito, sin mejora del poder adquisitivo y sin expansión de la demanda, el esquema actual corre el riesgo de sostener el orden macro sin generar bienestar.

