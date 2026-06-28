“Temer partir”, las tensiones de lo trivial

El 7 de abril a las 21 horas estrena Temer partir, la nueva obra de la elogiada directora y dramaturga Cecilia Meijide, en Nün Teatro Bar, calle Juan Ramírez de Velasco 419.

Con las actuaciones de Paula Staffolani y Nacho Ciatti, la obra expone la intimidad de una pareja durante una madrugada sofocante en Buenos Aires.

En la habitación donde transcurre la acción, los intérpretes desnudan la cotidianidad del vínculo y revelan, a través del diálogo, las tensiones que habitan en lo aparentemente trivial y/o cotidiano.

Una pequeña discusión doméstica —sobre el uso del ventilador en una noche de calor agobiante— mantiene a los protagonistas despiertos durante toda la noche. A partir de ese incidente mínimo, la conversación deriva hacia preguntas más profundas sobre el amor, la convivencia y la fragilidad de los vínculos humanos.

La punzante dramaturgia de Meijide construye un intenso duelo verbal que expone la desintegración de la pareja al poner en palabras miedos, inseguridades y deseos largamente silenciados. Lo cotidiano se vuelve así el territorio donde emergen tensiones acumuladas que han crecido con el tiempo.

Bajo el pretexto de una situación casi banal, Temer partir indaga en las fisuras invisibles de la vida en común. Temas aparentemente menores —como el ahorro, la conciencia ecológica o el valor del dinero— revelan conflictos más profundos: la dificultad de comunicarse, el temor a la pérdida y la necesidad de ser escuchado.

“Me interesaba situar la acción en el presente absoluto del diálogo, utilizando la palabra para diseccionar la pareja. Quería indagar en la propia naturaleza del vínculo: qué es lo que lo sostiene y qué es lo que, sutilmente, termina por desarticularlo”, dice la autora.

Las funciones serán martes de abril y mayo a las 21 horas, con localidades $ 25000 (General) $ 20000 (Jubilados) disponibles en Alternativa Teatral.