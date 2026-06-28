Vuelven los fuegos a Roque Pérez para la Fiesta de la Carne de Cerdo

Luego del gran éxito de su primera edición, el municipio de Roque Pérez confirmó la realización de la sgunda edición de la Fiesta de la Carne de Cerdo, que tendrá lugar los días 11 y 12 de abril de 2026 en el predio de la Estación del Ferrocarril, con entrada libre y gratuita.

Este evento, que nació con el objetivo de poner en valor la producción porcina local y fortalecer la identidad rural del distrito, regresa con una propuesta renovada que combina gastronomía, cultura y tradición, consolidándose como una de las celebraciones emergentes más destacadas de la región.

Durante ambas jornadas, vecinos y visitantes podrán disfrutar de una amplia oferta de platos elaborados a base de carne de cerdo, degustaciones, patio gastronómico, feria de artesanos y productores locales, además de espectáculos musicales y propuestas culturales para toda la familia.

La fiesta contará también con la participación de productores porcinos locales, quienes exhibirán y comercializarán sus productos, poniendo en valor la calidad y el trabajo de la producción regional.

Uno de los momentos más esperados será el domingo 12 de abril, cuando se lleve a cabo el 2° Torneo de Asadores de Pechito con Manta, una convocatoria abierta que invita a los participantes a demostrar su técnica, sabor y pasión por el asado.

En este marco, asadores locales y de la región competirán en una verdadera celebración de la cocina criolla, donde la parrilla será protagonista y el público podrá disfrutar de un espectáculo gastronómico único.

Además, el torneo tendrá un fuerte componente solidario, ya que lo recaudado será destinado a beneficio de la Escuela de Educación Especial N° 501, reforzando el espíritu comunitario que caracteriza a esta fiesta.

Ubicado a pocos kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, Roque Pérez se consolida como un destino ideal para escapadas de fin de semana, combinando tradición, gastronomía y experiencias rurales.

En esta edición, el evento contará con el acompañamiento de Cabaña Argentina, empresa líder en la producción de carne porcina en el país, con más de 30 años de trayectoria en el desarrollo de carnes, embutidos y fiambres de alta calidad. Su participación refuerza el vínculo entre la producción, la industria y la gastronomía, pilares fundamentales de esta celebración.

Tras convocar a miles de personas en su primera edición, el evento se proyecta con gran expectativa para este año, apostando a su crecimiento y consolidación como una fiesta representativa del interior bonaerense.

En suma, Roque Pérez invita a vivir un fin de semana diferente, donde el sabor, la tradición y la identidad rural son protagonistas.