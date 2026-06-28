Policía disparó 13 veces para evitar que le roben en Ramos Mejía: Mató a un ladrón

Un gravísimo hecho delictivo, uno más en nuestro Conurbano cada vez más inseguro, sucedió en las últimas horas en Ramos Mejía donde un policía abrió fuego contra delincuentes que intentaron robarle el auto, disparó 13 veces e hirió de muerte a uno de ellos.

El agente, que se dirigía a tomar su servicio, conducía su Volkswagen T-Cross por la calle Rosales y a poco de llegar a Fray Cayetano un Peugeot 208 detuvo intempestivamente su marcha: de él se bajaron dos sujetos, uno empuñaba un arma de fuego y se dirigió corriendo a la puerta del conductor, apuntándole, por lo que la víctima abrió fuego; el otro, desarmado, se fugó.

Fueron trece los disparos de este oficial principal jefe del GTO de la Comisaría Don Bosco –cuyas iniciales son DCMM y tiene 40 años–, y dos los balazos que impactaron en la humanidad de Marcelo David González, de 40, uno en el tórax y el otro en el rostro, que lo dejaron tirado sobre la vereda, a la que llegó tras intentar salir corriendo producto de la balacera.

La secuencia, brutal por cierto, fue captada por dos cámaras de seguridad ubicadas en esa esquina de la mencionada localidad del distrito de La Matanza, en el Conurbano bonaerense oeste, hacia donde se dirigió luego personal de la Comisaría de Ramos Mejía y del SAME, quienes trasladaron al sujeto al Hospital Güemes, de Haedo, donde lo operaron pero al final no lograron salvarle la vida.

Vale decir que intervino en el caso la UFI Nº 20 del Departamento Judicial La Matanza, a cargo de la fiscal Cecilia Pérez, quien caratuló la causa como “tentativa de robo agravado por el uso de arma”, ya que el caco se le halló una pistola Bersa calibre .380 con pedido de secuestro activo desde el 19 de junio del año pasado por la Comisaria Tercera de San Martín, en un caso de robo.

El delincuente Marcelo González, por su parte, es oriundo de la localidad de Palomar, en el distrito vecino de Morón, y también presenta un frondoso prontuario de antecedentes penales por encubrimiento; portación Ilegal de arma de guerra; resistencia a la autoridad; robo calificado; homicidio; tentativa de robo calificado, y dos hechos de tenencia ilegal de arma de guerra desde el año 2004 y hasta el 2021.

Para completar el combo, el Peugeot 208 presentaba pedido de secuestro activo a solicitud de la Comisaría Segunda de Morón desde el 6 de marzo pasado, en el marco de un hecho de robo automotor.

Por lo actuado, la fiscal Pérez dispuso que las pericias del caso sean realizadas por personal de la Gendarmería Nacional, al tiempo que no adoptó ningún temperamento restrictivo de la libertad del efectivo involucrado, quien además resultó ileso.