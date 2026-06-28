Plaza de Mayo y un cura DJ: el tributo a Francisco que ya genera expectativa

El fenómeno del “cura DJ” tendrá su capítulo argentino. El sacerdote portugués Padre Guilherme anunció que el próximo 18 de abril dará un show gratuito en Plaza de Mayo, en homenaje al Papa Francisco, a casi un año de su fallecimiento.

La presentación comenzará a las 20 y será abierta a todo público. La convocatoria no tardó en viralizarse, impulsada también por la Asociación Miserando y por el propio religioso, que difundió un mensaje en redes: invitó a “todos, todos, todos” a compartir una noche de música, encuentro y gratitud por la vida del pontífice argentino.

Pero, ¿quién es este sacerdote que mezcla sotana con bandejas? Ordenado en 1999 y también capellán militar, Guilherme Peixoto empezó a incursionar como DJ en 2006 con un objetivo solidario: juntar fondos para su parroquia. Con el tiempo, esa iniciativa creció y se transformó en un estilo propio que combina música electrónica, principalmente techno, con mensajes espirituales, discursos papales y sonidos litúrgicos.

Su salto a la fama llegó en 2023, durante la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa. Allí sorprendió a más de un millón de jóvenes con un set previo a la misa final encabezada por el Papa Francisco. El momento se volvió viral y lo posicionó a nivel global como el “Padre DJ”.

Desde entonces, su gira internacional “Hope Tour” lo llevó por distintos países, siempre con una propuesta que une fe, tecnología y música. En sus sets suele incluir fragmentos de mensajes de Francisco y también de Juan Pablo II, transformándolos en piezas con fuerte carga emocional.

El show en Plaza de Mayo promete ser una experiencia distinta: espiritualidad y electrónica conviviendo en un mismo espacio, en homenaje a una de las figuras más influyentes de la Iglesia Católica contemporánea. Una postal poco habitual que, sin dudas, dará que hablar.