Motochorros balearon a un policía de la Ciudad en Avellaneda durante un intento de robo

Un nuevo hecho de inseguridad tuvo lugar en el sur del Conurbano bonaerense, donde un efectivo de la Policía de la Ciudad fue baleado por motochorros durante un intento de robo en Avellaneda.

El episodio ocurrió en la intersección de Hipólito Yrigoyen y Lafuente, cuando el oficial principal Joaquín Ezequiel Espíndola, que presta servicio en la División Contravenciones y Faltas de la fuerza porteña, fue interceptado por delincuentes que se movilizaban en dos motos.

Según informaron fuentes policiales, los asaltantes intentaron sustraerle el vehículo en el que se trasladaba. En ese contexto, el efectivo se identificó como policía, lo que derivó en un enfrentamiento armado.

Durante el tiroteo, Espíndola recibió un disparo y debió ser trasladado de urgencia al Hospital Fiorito, donde fue asistido por el personal médico.

Tras el hecho, se activó un operativo en la zona y se dio aviso a distintos hospitales, tanto de la Ciudad como de la provincia de Buenos Aires, ante la sospecha de que uno de los delincuentes también podría haber resultado herido durante el intercambio de disparos.

Por el momento, los motochorros permanecen prófugos y son intensamente buscados por las fuerzas de seguridad. El caso vuelve a poner en foco la problemática de la inseguridad en el Conurbano y la violencia en hechos delictivos cada vez más frecuentes.