Córdoba no fue posible: el vuelo de JetSmart que terminó en Neuquén

Un vuelo de la aerolínea JetSmart que debía unir la Ciudad de Buenos Aires con Córdoba en apenas 65 minutos terminó convirtiéndose en un viaje interminable de 15 horas, marcado por el mal clima, desvíos inesperados y fuertes reclamos de los pasajeros.

Se trata del vuelo 3112, que tenía programada su salida a las 8:49, pero ya desde el inicio presentó demoras. Finalmente despegó cerca de las 9 de la mañana, en una jornada donde las condiciones climáticas complicaban la operatoria aérea en distintos puntos del país.

El primer intento de aterrizaje en Córdoba fue fallido debido a una fuerte tormenta. Según relataron pasajeros, el avión realizó varias maniobras en medio de una intensa inestabilidad, lo que generó momentos de tensión y miedo a bordo.

Tras permanecer en el aire durante aproximadamente una hora, el comandante decidió desviar la aeronave hacia Tucumán para cargar combustible. Allí comenzaron las primeras quejas por la falta de información clara y la incertidumbre sobre cómo continuaría el viaje.

Luego de una espera en tierra, la empresa decidió intentar nuevamente el arribo a Córdoba, pero el segundo intento también resultó frustrado por las condiciones meteorológicas adversas. El avión volvió a quedar en espera y, finalmente, fue derivado a Neuquén.

En medio del trayecto, además, se registró un incidente de salud: una pasajera se descompensó y debió ser asistida por una médica que viajaba en el mismo vuelo, aunque decidió continuar el viaje.

La llegada a Neuquén se concretó cerca de las 3 de la madrugada. Allí, los pasajeros denunciaron que estuvieron varias horas sin agua, sin comida y sin respuestas concretas por parte de la aerolínea.

Muchos rechazaron la propuesta inicial de regresar a Buenos Aires, ya que su destino final era Córdoba. Recién a la mañana siguiente se confirmó un nuevo vuelo que los trasladó finalmente a destino.

“Un vuelo de una hora terminó durando 15 horas. Fue agotador”, resumió una de las pasajeras afectadas, reflejando el malestar generalizado.

Tras el episodio, varios viajeros evalúan realizar reclamos ante organismos de defensa del consumidor por la falta de asistencia y las condiciones en las que se desarrolló el viaje.