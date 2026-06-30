Le sacó el micrófono a Roberto Funes Ugarte en vivo y la escena terminó viral

Un insólito episodio se vivió en plena transmisión en vivo cuando una joven identificada como “therian” le arrebató el micrófono al periodista Roberto Funes Ugarte durante una cobertura en la Feria Francesa de la Ciudad.

El hecho ocurrió mientras el cronista de La Nación+ realizaba móviles en el evento, cuando de manera repentina la joven se acercó, tomó el micrófono y salió corriendo, generando desconcierto tanto en el lugar como en el estudio.

Lejos de quedarse inmóvil, el periodista reaccionó de inmediato y comenzó a perseguirla en medio de la feria, en una escena que rápidamente llamó la atención de los presentes y de quienes seguían la transmisión.

Finalmente, tras unos segundos de tensión y sorpresa, Funes Ugarte logró recuperar el micrófono y continuar con el móvil, aunque el momento ya se había convertido en viral en redes sociales.

El episodio generó todo tipo de comentarios, tanto por la actitud de la joven como por la reacción del periodista, en una situación tan inesperada como llamativa.

Cabe señalar que el término “therian” hace referencia a personas que se identifican espiritualmente con animales, una subcultura que en los últimos años ganó visibilidad en internet.

El video del momento no tardó en circular y sumar reproducciones, convirtiéndose en uno de los clips más comentados del día.