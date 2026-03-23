Patovicas matan a un hombre en la puerta de un bar de San Miguel: Cuatro detenidos

Otro violento episodio volvió a poner la lupa en la nocturnidad. En esta ocasión, un hombre de 51 años fue asesinado en la puerta del restobar Sutton de San Miguel, tras una discusión que derivó en una pelea con personal de seguridad privada.

La víctima fue identificada como Alexis Oscar Rogers, quien había llegado al lugar acompañado por otras dos personas —un joven de 23 años, que sería su hijo, y otro hombre de 46— con la intención de ingresar al boliche para celebrar un acontecimiento familiar.

El episodio ocurrió cerca de las 4 de la madrugada, cuando el ingreso al local ya se encontraba restringido por el horario de cierre y la negativa para entrar decantó una discusión que, en cuestión de minutos, escaló hasta convertirse en una pelea en plena vereda de Las Heras y Paunero.

🔫 Mataron a un hombre en la puerta de un bar de San Miguel: cuatro patovicas detenidos



🥂 La víctima tenía 51 años y había ido al local “Sutton” a celebrar su flamante abuelazgo.



😔 La causa de muerte podría haber sido asfixia mecánica.



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Lo que comenzó como un intercambio verbal derivó rápidamente en un enfrentamiento físico y fue en ese contexto que Rogers recibió golpes por parte del personal de seguridad, en circunstancias que ahora son materia de investigación judicial.

Tras la agresión, el hombre cayó al suelo y murió en el lugar, ante la conmoción de quienes estaban presentes en la zona. El episodio dejó expuesta una escena habitual de la noche, pero con un desenlace fatal.

El informe preliminar realizado sobre el cuerpo determinó que la muerte podría haber sido producto de una asfixia mecánica, un dato clave que orienta la investigación y que agrava la situación de los involucrados.

A partir de las primeras pericias y testimonios, la fiscalía interviniente dispuso la detención de cuatro patovicas del lugar, de 22, 36, 49 y 50 años, señalados por su presunta participación en el hecho.

Ahora la causa quedó en manos de la UFI 21 de Malvinas Argentinas, que ordenó las aprehensiones mientras avanza la reconstrucción de lo ocurrido durante la madrugada.

En paralelo, el bar fue clausurado y se desplegó un operativo de la Policía Científica de la provincia de Buenos Aires, que trabajó en el lugar para relevar pruebas y establecer la mecánica del hecho.

El caso se encuentra en plena etapa investigativa y busca determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los detenidos, así como las condiciones en las que se produjo la agresión.