Muestra de unidad sindical contra el golpe militar y el fascismo

A 50 años del golpe militar, el intendente municipal Julio Alak participó este domingo de un congreso educativo realizado en el Teatro Argentino organizado por la CTA de los trabajadores, la CTA Autónoma y la CGT.

Jornada Internacional por los 50 años del Golpe de Estado cívico-militar con participación de más de 70 delegados internacionales.

Ante los discursos y las prácticas negacionistas, los trabajadores y las trabajadoras seguimos diciendo Nunca Más pic.twitter.com/oU9PtMljrE — Hugo Yasky (@HugoYasky) March 22, 2026

Durante el plenario se repudió el golpe militar de 1976 y se sostuvieron los principios de Memoria, Verdad y Justicia, honrando la memoria de los 30 mil desaparecidos. El encuentro reunió voces de toda la región latinoamericana de educadores para la conformación de redes de solidaridad globales entre trabajadores y trabajadoras.

“Este tipo de actividades nos permite fortalecer la memoria colectiva y reafirmar el compromiso con la democracia, los derechos humanos y los 30 mil desaparecidos, en un contexto actual donde es fundamental sostener estos valores”, expresó Alak.

En esa línea, el jefe comunal aseveró que “desde la capital de la Provincia de Buenos Aires, reafirmamos nuestro compromiso con la memoria, la verdad y la justicia” y reafirmó sus críticas a cualquier modelo de neofacisno que se quiera imponer en el mundo.

Unidad sindical contra el golpe militar y el fascismo.



A 50 años del golpe de Estado, participamos en el Teatro Argentino de la jornada internacional de debate y reflexión junto a representantes del sindicalismo mundial.



El encuentro, promovido por la CGT, la CTA Autónoma y la… pic.twitter.com/Y0pPJq3A1W — Julio Alak (@Julio_Alak) March 22, 2026

La actividad formó parte de la jornada internacional “A 50 años del golpe de Estado, resistimos a la dictadura de ayer y al fascismo de hoy”, que incluyó la participación de referentes sindicales, entre ellos Roberto Baradel, secretario general de SUTEBA y de la CTA y secretario de Relaciones Internacionales de la CTA de los Trabajadores.

El espacio de debate y reflexión contó también con la presencia de Hugo Yasky, diputado nacional y secretario general de la CTA de los Trabajadores; Hugo Godoy, secretario General de la CTA Autónoma; Oscar de Isasi, secretario general de la CTA-A provincia de Buenos Aires; y Víctor De Gennaro, histórico líder de la CTA; entre otras autoridades.

Hugo “Cachorro” Godoy, secretario general de nuestra CTA, en el cierre de la jornada en el Teatro Argentino Centro Provincial de las Artes, dejó un mensaje claro de unidad y solidaridad entre los pueblos.



Reafirmó la necesidad de la Patria Grande como proyecto político, el… pic.twitter.com/VC1yqo1xuE — CTA Autónoma (@CTAAutonoma) March 23, 2026

La jornada tuvo espacios de análisis históricos y debates, con eje en el Plan Cóndor y en el rol de los países de la región durante las dictaduras, así como también instancias de intercambio entre representantes de Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile.

Asimismo, se abordó la perspectiva gremial, con foco en el papel del sindicalismo argentino en la resistencia a la dictadura y el aporte del movimiento a la promoción de los Juicios por la Verdad en el país.