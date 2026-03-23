lunes 23 de marzo de 2026 - Edición Nº4384

Política | 23 mar 2026

Enriquecimiento ilícito

Abdala cree que Adorni dará “las explicaciones que tenga que dar”

El presidente provisional del Senado evitó profundizar en las irregularidades protagonizadas por el jefe de Gabinete y aclaró que “no es incómodo” ser oficialista.

Bartolomé Abdala.
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El presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, se mostró confiado en que el jefe de Gabinete Manuel Adorni brinde todas las “explicaciones que tenga que dar” antes la sucesión de escándalos que conducen a un enriquecimiento ilícito.

“Creo que siempre cuando se gobierna hay semanas más álgidas que otras, a mi me excede todo esto, lo vivo con tranquilidad y confiado de que Manuel Adorni va a dar todas las explicaciones que tenga que dar”, matizó el parlamentario oficialista.

Luego afirmó que “no es incómodo ser parte del espacio del Gobierno” y recordó que “cuando arrancamos éramos sólo siete senadores, ahora somo 21”.

“Para la política, ser parte del oficialismo es siempre muy importante, es mejor ser oficialista que opositor, pero como somos un oficialismo sin mayoría hay que trabajar de otra manera”, sopesó Abdala en declaraciones a Radio Splendid.

Acto seguido, juzgó que “el kirchnerismo tiene cada vez menos espacio en la vida política del país”.

“Se están rompiendo ellos, hay un sector del peronismo que entiende que no quiere ir más con el kirchnerismo, en las provincias, muchos senadores que responden a sus gobernadores ven que la sociedad ya no quiere ese modelo y buscan apartarse del núcleo duro”, anexó.

“Sentís que es oposición por oposición, se niegan a integrar comisiones o a emitir dictámenes, actúan de manera patoteril en el recinto, pero en el Senado estamos trabajando para mantener el respeto institucional frente a esa fisionomía que está cambiando”, prosiguió el dirigente puntano.

Finalmente, evaluó que “estamos en un escenario donde la ley ideal a veces debe ceder ante la ley posible, pero el norte es claro: modernización laboral, reforma tributaria y sacar a la Argentina de la marginalidad formal que arrastramos desde hace décadas”.

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