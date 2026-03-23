IA en escena: Asensio sorprende con “La generación cansada”

La generación cansada, el nuevo espectáculo de la autora y directora Mariela Asensio, combina inteligencia artificial y escena, tensionando la frontera entre lo analógico y lo digital.

Desde el 11 de abril, podrá verse los sábados a las 21 horas en el Teatro del Pueblo, con entradas a través de Alternativa Teatral y en la boletería de la sala, Lavalle 3636.

Inspirada en lecturas como La sociedad del cansancio de Byung-Chul Han, La intimidad como espectáculo de Paula Sibilia y Realismo capitalista de Mark Fisher, la pieza indaga en la autoexplotación, la pérdida de comunidad, la necesidad de exponer permanentemente la vida privada y la creciente dificultad de establecer vínculos interpersonales en un contexto de hiperconexión.

La novedad dramatúrgica radica en la incorporación de una Inteligencia Artificial como personaje activo, capaz de generar diálogos en tiempo real durante cada función.

La IA no funciona como un simple recurso técnico: se vuelve un agente dramático que interroga tanto a los personajes como al propio dispositivo teatral, encarnando la voz de la sociedad del rendimiento y, al mismo tiempo, un espejo inquietante de nuestras propias formas de comunicación.

Con música en vivo, sensibilidad y humor, La generación cansada se pregunta si todavía es posible imaginar alternativas en una coyuntura donde, como señala Mark Fisher, “es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo”.

Con dirección y dramaturgia de Mariela Asensio, actúan: Cecilia de Paoli, Pablo Toporosi, Caro Wolf, Valentino Alonso, Muriel Sago, Paco Gorriz, Federica Presa, Eug Karla, Cou Molfese.

