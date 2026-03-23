lunes 23 de marzo de 2026 - Edición Nº4384

Espectáculos | 23 mar 2026

Música

“Ecos”, un emotivo y vanguardista reencuentro con Soda Stereo

Gracias a la tecnología de altísima definición, Gustavo, Zeta y Charly volvieron a compartir escenario. Fue el inicio de una gira internacional que ya arrasa la taquilla.

Pico emocional en el Movistar Arena.
TAGS: SODA STEREO, GUSTAVO CERATI, CHARLY ALBERTI, ZETA BOSIO, ECOS

El 21 y 22 de marzo del 2026 quedarán en la historia con el sensacional estreno de Ecos, el nuevo espectáculo de una de las bandas más influyentes de la música en español.

Soda Stereo volvió a reunirse y Buenos Aires se convirtió en el epicentro de un acontecimiento único.

Charly y Zeta estuvioeron nuevamente juntos en un mismo escenario y, gracias a tecnología de vanguardia, también Gustavo.

Ecos ya es un fenómeno regional y su debut anticipó lo que se vivirá a lo largo de la extensa gira internacional que llevará este espectáculo por distintos países de Latinoamérica y Europa.

Según se destacó desde la producción, detrás de Ecos hubo un extenso proceso de trabajo de equipos creativos, productores, técnicos y especialistas en distintas áreas.

La respuesta del público fue contundente. Nadie quiso quedarse afuera. Y esto quedó reflejado también en la previa del show, con una alfombra roja que reunió a músicos, actores, empresarios, figuras del espectáculo e incluso de la política.

La asistencia de referentes de distintas generaciones confirmó la vigencia y el alcance del legado de Soda Stereo.

Ecos lleva vendidas casi 500 mil entradas, arrasando boleterías y sumando nuevas fechas frente a la alta demanda de los fans.

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