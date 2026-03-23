Exhortan a ser “millones en las calles” contra el negacionismo libertario

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) se movilizará a Plaza de Mayo este martes 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, a 50 años del golpe cívico-militar. Las movilizaciones también se replicarán en las principales plazas de todo el país.

✋🏻 A 50 años del Golpe: ¡Que digan dónde están!



⭕ Este 24 de marzo marchamos a Plaza de Mayo

📍 Concentramos en Avenida de Mayo y Bernardo de Irigoyen

12 horas#memoria #verdad #justicia #dictadura #movilizacion pic.twitter.com/9OXyIMYGUJ — Prensa ATE Nacional (@ateprensa) March 19, 2026

“A 50 años del Golpe, vivimos el momento de mayor debilitamiento de la democracia. Toda la institucionalidad está dañada y la violación a la constitución nacional es sistemática”, señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE nacional. El sindicato concentrará a partir de las 12 en Avenida de Mayo y Bernardo de Irigoyen.

En este marco, Aguiar agregó que “este Gobierno vino a dar continuidad y completar el proyecto que puso en marcha la dictadura genocida. Para ponerle fin al negacionismo, mañana tenemos que ser millones en las calles de todo el país”.

“Ayer a sangre y fuego, y hoy con represión es que pretenden imponer un programa de desregulación y apertura de toda la economía, privatizaciones, endeudamiento extremo garantizando fuga de capitales, destrucción de toda la industria y empobrecimiento generalizado de toda la población”, apuntó el dirigente estatal.

“La mejor manera de homenajear a los 30 mil es enfrentar con determinación a Milei y derrotarlo”, concluyó el titular de ATE.

El dirigente estatal además encabezará la columna del Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) que integran ATE, UOM, Aceiteros, Aeronáuticos y más de 100 organizaciones de todas las centrales obreras.

ATE reiteró como todos los años el pedido de justicia por los 30.000 detenidos desaparecidos, víctimas del terrorismo de Estado, y por las miles de familias que aun esperan conocer el paradero de sus seres queridos y la restitución de la identidad de todos los bebés apropiados durante una de las épocas más oscuras de nuestro país.