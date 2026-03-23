Gremiales | 23 mar 2026
A 50 años del golpe
Exhortan a ser “millones en las calles” contra el negacionismo libertario
“Vivimos el momento de mayor debilitamiento de la democracia desde la dictadura”, advirtió el titular de ATE Nación, Rodolfo Aguiar.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) se movilizará a Plaza de Mayo este martes 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, a 50 años del golpe cívico-militar. Las movilizaciones también se replicarán en las principales plazas de todo el país.
✋🏻 A 50 años del Golpe: ¡Que digan dónde están!— Prensa ATE Nacional (@ateprensa) March 19, 2026
⭕ Este 24 de marzo marchamos a Plaza de Mayo
📍 Concentramos en Avenida de Mayo y Bernardo de Irigoyen
12 horas#memoria #verdad #justicia #dictadura #movilizacion pic.twitter.com/9OXyIMYGUJ
“A 50 años del Golpe, vivimos el momento de mayor debilitamiento de la democracia. Toda la institucionalidad está dañada y la violación a la constitución nacional es sistemática”, señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE nacional. El sindicato concentrará a partir de las 12 en Avenida de Mayo y Bernardo de Irigoyen.
En este marco, Aguiar agregó que “este Gobierno vino a dar continuidad y completar el proyecto que puso en marcha la dictadura genocida. Para ponerle fin al negacionismo, mañana tenemos que ser millones en las calles de todo el país”.
“Ayer a sangre y fuego, y hoy con represión es que pretenden imponer un programa de desregulación y apertura de toda la economía, privatizaciones, endeudamiento extremo garantizando fuga de capitales, destrucción de toda la industria y empobrecimiento generalizado de toda la población”, apuntó el dirigente estatal.
“La mejor manera de homenajear a los 30 mil es enfrentar con determinación a Milei y derrotarlo”, concluyó el titular de ATE.
El dirigente estatal además encabezará la columna del Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) que integran ATE, UOM, Aceiteros, Aeronáuticos y más de 100 organizaciones de todas las centrales obreras.
ATE reiteró como todos los años el pedido de justicia por los 30.000 detenidos desaparecidos, víctimas del terrorismo de Estado, y por las miles de familias que aun esperan conocer el paradero de sus seres queridos y la restitución de la identidad de todos los bebés apropiados durante una de las épocas más oscuras de nuestro país.