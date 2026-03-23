El embajador argentino en Israel dice que Milei “es un prócer”

El embajador argentino en Israel, Axel Wahnish, reiteró su enfático respaldo a la gestión del presidente Javier Milei y aseguró que el presidente argentino “es un prócer” para el Estado judío.

“El cambio y el protagonismo que hoy tiene la Argentina acá se lo debemos a Milei, que está impulsando la libertad y enfrentando al wokismo y a la izquierda, que lamentablemente han encontrado en el terrorismo a su mejor aliado”, exclamó el diplomático.

Acto seguido, describió que “hoy caminás por donde sea y, cuando decís que sos argentino, te dicen ‘Milei’”.

Al referirse al conflicto en Medio Oriente, advirtió que “cuando surge un elemento terrorista, empieza en una región pero su apetito es mundial. Esto era una bomba de tiempo que en cualquier momento iba a explotar”.

Luego dijo que es “una guerra para traer paz y estabilidad” y “el mundo entendió que Irán estaba a un paso de conseguir la bomba atómica, y eso ya no tenía vuelta atrás”.

“Argentina se está ubicando del lado correcto de la historia. Tenemos una mancha negra que debería avergonzarnos: el memorándum firmado con Irán”, acotó.

Finalmente, al aludir al traslado de la embajada argentina a Jerusalén, indicó que “el presidente Milei ya lo anunció, pero aún no hay fecha y, claramente, este no es un momento propicio”.

