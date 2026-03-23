Bunbury calienta motores antes de llegar a Buenos Aires

Bunbury se mantiene como una de las figuras más trascendentes e influyentes de la música en español, un artista que ha sabido reinventarse década tras década sin perder un ápice de su magnetismo.

Desde sus inicios liderando a Héroes del Silencio hasta su camaleónica carrera en solitario, el zaragozano ha construido un legado basado en la exploración constante, una lírica profunda y una voz inconfundible que es patrimonio del rock hispano.

“La próxima vez no habrá próxima vez” es el cuarto adelanto del nuevo álbum de Enrique Bunbury, De un siglo anterior, cuyo lanzamiento oficial está previsto para el próximo 17 de abril.

Grabada en El Desierto Casa/Estudio (México) y producida por el propio Bunbury junto a Ramón Gacías, la canción cobra vida gracias a un ensamble de músicos de distintas partes de Hispanoamérica, destacando las guitarras del maestro chileno Sebastián Aracena y el contrabajo del mexicano Luri Molina.

Acompañado por un videoclip rodado en Los Ángeles bajo la dirección de Eric Boadella, este lanzamiento calienta motores para el esperado Nuevas Mutaciones Tour 2026.

Con un formato renovado y arropado por una magnífica banda de diez músicos, la gira ya cuenta con rotundos sold outs en plazas como Puebla, CDMX, Guadalajara y Zaragoza, confirmando que Bunbury regresa en plena forma, listo para volver a marcar la pauta musical de este año.

En ese marco es que llegará a Buenos Aires, el miércoles 4 de noviembre en el Movistar Arena, con entradas a la venta vía web.