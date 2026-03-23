Estiman que “al Gobierno le va a ser difícil aguantarlo a Adorni”

El analista político, Eduardo Reina, aludió a la “tensa” coyuntura política, marcada por cuestionamientos internos, desgaste de figuras clave y posibles reconfiguraciones de poder.

“A veces por un fosforito se incendia un galpón, y acá pasó exactamente eso”, puntualizó en torno a la seguidilla de episodios turbios protagonizados por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

En ese sentido, expuso en declaraciones a Canal E que “la reputación es frágil como el barro; vemos que esto empezó y sigue, y sigue, y sigue, y creo, creo que al Gobierno le va a ser difícil aguantarlo a Adorni”.

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Al ensayar una posible salida anticipada como estrategia de contención, consideró que “antes de que siga en una escalada de nuevas cosas que pueden aparecer, a veces es mejor correrlo y dar vuelta a la página”.

Por otra parte, recordó que “el caso $Libra todavía está en la justicia”, pero alertó sobre su potencial expansivo: “Aparecen grabaciones y textos que comprometen al Gobierno y van a seguir tirando la piola”.

“Los periodistas que investigaron esto no son periodistas comunes, son periodistas reconocidos por su idoneidad”, completó Reina.