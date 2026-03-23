Stand up, impro y risas: Trinche se luce en “Probando gambetas”

Martín Dardik, más conocido como Trinche, se presenta todos los sábados en el Teatro Picadero y agotando función tras función.

Y es con “Probando gambetas”, un show de humor en vivo que mezcla stand-up, improvisación y charla directa con el público, convirtiendo cada función en una experiencia irrepetible.



Tras su paso por Mar del Plata dio inicio así a la gira nacional e internacional que recorrera también: Neuquén, Córdoba, Rosario, Santa Fe, Bahia Blanca, Mendoza, Montevideo y Paraguay.

Con un estilo fresco, dinámico y cercano, Trinche invita a los espectadores a ser parte activa del espectáculo: nada está completamente cerrado y todo puede pasar sobre el escenario. Justamente ahí está la magia del show: cada noche es distinta y el público juega un rol clave.



Actualmente luciéndose en Luzu TV, y a pesar de su corta edad, Trinche cuenta con una amplia trayectoria como comediante: comenzó casi de niño y esa experiencia se nota en escena, con un manejo del ritmo, la improvisación y el vínculo con la audiencia que no pasa desapercibido.



En esta nueva etapa, “Probando gambetas” con dirección de Pablo Fábregas se consolida como una de las propuestas más atractivas de humor en vivo de la temporada 2026.



Una experiencia directa, interactiva y descontracturada para reírse fuerte y pasar un rato inolvidable.

Las funciones son cada sábado a las 23.59 horas y las entradas pueden adquirirse a través de Plateanet o en la boletería de la sala, Pasaje Santos Discépolo 1857.

