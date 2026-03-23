La Plata: el robo millonario que reveló un escondite de 150 mil dólares

La inseguridad volvió a golpear fuerte en la región, una familia dedicada a la producción de huevos fue víctima de un violento robo en una zona rural de Arturo Seguí, en La Plata.

El hecho ocurrió durante la madrugada, cerca de las 2, cuando al menos cinco delincuentes armados irrumpieron en la vivienda ubicada en la zona de 228 entre 420 y 423. Los ladrones despertaron a la familia a los gritos y rápidamente tomaron el control de la situación.

En medio del ataque, el dueño de casa, de 57 años, fue golpeado y terminó con una herida en la cabeza, mientras que el resto de los integrantes fue reducido bajo amenazas.

Los asaltantes obligaron a la familia a permanecer en una habitación mientras exigían dinero en efectivo. En un primer momento, las víctimas entregaron alrededor de 10 millones de pesos correspondientes a la recaudación del emprendimiento.

Sin embargo, la violencia no se detuvo ahí. Los delincuentes aseguraban conocer el movimiento de la actividad y presionaron para obtener más dinero. Bajo esa situación, la familia reveló otro escondite donde guardaban sus ahorros: unos 150 mil dólares destinados a mejoras en la granja.

Con el botín ya asegurado, la banda continuó revisando la vivienda y se llevó además teléfonos celulares de alta gama y otros objetos de valor.

Antes de escapar, uno de los asaltantes fue escuchado coordinando la huida por teléfono, lo que refuerza la hipótesis de que contaban con apoyo externo.

Los investigadores creen que al menos uno de los delincuentes resultó herido durante el hecho, ya que presentaba manchas de sangre en la ropa. La banda permanece prófuga y es intensamente buscada.

El caso vuelve a poner el foco en la creciente inseguridad en zonas rurales del partido de La Plata, donde productores denuncian estar cada vez más expuestos.