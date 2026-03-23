24 de marzo: de dónde salen las marchas y cómo será el acto central

El Área Metropolitana de Buenos Aires ya transita la previa del 24 de marzo con múltiples actividades, en un año marcado por el 50° aniversario del golpe de Estado de 1976.

En la Ciudad de Buenos Aires, las vigilias comenzaron este lunes con propuestas culturales, música en vivo y encuentros en Plaza de Mayo, donde distintas organizaciones permanecen durante la noche.

La jornada central será este martes 24, con una movilización que tendrá como destino principal Plaza de Mayo. Las columnas comenzarán a concentrarse desde el mediodía en distintos puntos del centro porteño.

Uno de los puntos clave será Avenida de Mayo y 9 de Julio, desde donde se espera que partan varias de las principales columnas. También habrá concentraciones en Diagonal Norte, Congreso y alrededores del microcentro, que luego avanzarán hacia la Plaza.

El acto central se realizará por la tarde en Plaza de Mayo, donde organismos de derechos humanos leerán el documento principal frente a una multitud. Se espera una convocatoria masiva con presencia de agrupaciones políticas, sociales, sindicatos y organizaciones independientes.

Desde el conurbano bonaerense, distintas columnas viajarán hacia la Ciudad con puntos de encuentro en estaciones de tren y accesos principales, sumándose a la movilización central.

En paralelo, la ciudad de La Plata también tendrá una fuerte agenda. Allí se realizarán actos, intervenciones culturales y una movilización local que tendrá como eje Plaza San Martín.

Las organizaciones platenses convocaron a concentrarse en horas de la tarde en el centro de la ciudad, desde donde marcharán por calles céntricas con consignas vinculadas a memoria, verdad y justicia.

Además, muchos espacios de la capital bonaerense organizaron traslados para participar también de la movilización en CABA.

Como cada año, la jornada estará atravesada por el reclamo de memoria, verdad y justicia, en una fecha que convoca a miles de personas en todo el país.