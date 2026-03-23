Lumilagro: el giro que reactivó la marca y abrió una polémica nacional

Pocas marcas logran atravesar generaciones como Lumilagro. Lo que empezó como un pequeño emprendimiento en plena Segunda Guerra Mundial terminó convirtiéndose en un símbolo del mate argentino. Pero en 2026, la empresa volvió a estar en boca de todos por motivos muy distintos: reconversión productiva, reducción de personal y una inesperada explosión viral.

La historia se remonta a 1941, cuando un inmigrante europeo especializado en vidrio comenzó a fabricar botellas térmicas en el país, en un contexto donde las importaciones estaban prácticamente paralizadas. Con el paso de los años, la firma creció hasta transformarse en la principal fabricante de termos de vidrio de Argentina, con producción masiva, exportaciones y cientos de trabajadores.

Durante décadas, el termo Lumilagro fue sinónimo de mate. Presente en hogares, trabajos y viajes, se consolidó como una marca popular y accesible.

Sin embargo, el escenario cambió. En los últimos años, la caída de ventas, la competencia de productos importados y los nuevos hábitos de consumo golpearon fuerte al negocio tradicional.

Frente a ese contexto, la empresa tomó una decisión drástica: dejar de fabricar sus históricas ampollas de vidrio en el país. Los hornos se apagaron y la producción se reconfiguró. Hoy, parte de los componentes se importan, mientras que en Argentina se mantiene el ensamblado, control de calidad y desarrollo del producto.

El impacto no fue menor. La planta de personal se redujo considerablemente en los últimos años, en un proceso que la empresa define como una transición necesaria para sobrevivir en un mercado cada vez más competitivo.

Pero el verdadero giro inesperado llegó en redes sociales.

Todo se disparó a partir de declaraciones políticas que hablaban de un cierre de la fábrica, algo que la empresa salió a desmentir rápidamente. Lejos de perjudicarla, la polémica le dio una visibilidad enorme.

Ustedes que opinan? Preferirías que los volvamos a contratar y vuelvas a tener que gastar $100 mil pesos de más para conseguir un termo de calidad?



Nos reconvertimos para volver a crecer igual que en los 70's cuando dejamos de soplar las botellas a pulmón y nos automatizamos.… https://t.co/uvy9SqRMA3 — Lumilagro Oficial (@LumilagroArg) March 23, 2026

Días después, un mensaje promocional de la marca volvió a encender la discusión: destacaban que, tras la reconversión, podían ofrecer “mejor calidad a mejor precio”. La respuesta de usuarios no tardó en llegar y el debate escaló.

De un lado, quienes defendieron la modernización y la necesidad de adaptarse a un mercado global. Del otro, quienes cuestionaron el costo social del proceso y la pérdida de empleo.

Toda reconversión es dolorosa, pero ninguna empresa pone las reglas del juego. No hemos despedido a 1 sola persona. Todos los retiros fueron por común acuerdo para adaptarnos, SOBREVIVIR y volver a CRECER. Si por el contrario decidieramos no adaptarnos, terminariamos perdiendo… — Lumilagro Oficial (@LumilagroArg) March 23, 2026

El cruce se volvió tendencia, generó memes, debates políticos y hasta comparaciones con otras marcas internacionales. En cuestión de horas, Lumilagro pasó de ser una empresa tradicional a protagonista de una de las discusiones más virales del momento.

Paradójicamente, el resultado fue positivo para el negocio: el interés por sus productos creció de forma exponencial y las ventas se dispararon.

Hoy, Lumilagro representa mucho más que un termo. Es el reflejo de un cambio de época: entre la industria nacional, la globalización, los costos y el consumo.

Mientras tanto, el mate sigue siendo el mismo. Lo que cambió fue todo lo que hay alrededor.