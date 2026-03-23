Franco Colapinto y Maia Reficco: la señal que encendió todas las miradas

El vínculo entre Franco Colapinto y Maia Reficco dejó de ser un rumor y empieza a mostrarse cada vez más firme.

En medio del crecimiento del piloto argentino en la Fórmula 1 y la proyección internacional de la actriz, ambos comenzaron a dar señales claras de que están en pareja, con gestos que no pasaron desapercibidos.

Las primeras versiones sobre el romance surgieron meses atrás, pero una de las imágenes que más llamó la atención fue cuando Reficco apareció utilizando el casco del piloto, lo que para muchos marcó el inicio visible del vínculo.

Con el paso del tiempo, la relación avanzó y sumó un dato clave: la actriz habría decidido mudarse a Europa para estar más cerca de Colapinto. Madrid se convirtió en el punto de encuentro, desde donde el piloto organiza su exigente calendario entre entrenamientos y carreras.

Además, la pareja fue vista en distintos destinos internacionales, lo que reforzó la idea de una relación consolidada. Uno de los lugares donde habrían coincidido fue Mónaco, en salidas que rápidamente alimentaron las versiones sobre el romance.

Mientras tanto, ambos continúan enfocados en sus carreras. Reficco sigue desarrollando proyectos en el exterior, especialmente en Estados Unidos, mientras que Colapinto afronta una temporada clave en la Fórmula 1.

De cara a los próximos meses, el piloto tendrá compromisos en Asia y Europa, y todo indica que la actriz lo acompañaría en parte del recorrido, lo que terminaría de confirmar que la relación ya es parte de su vida cotidiana.

Así, entre viajes, agendas cruzadas y decisiones personales importantes, la pareja parece haber dado un paso más allá de los rumores.