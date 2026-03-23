Rómulo Berruti murió a los 88: el nombre que marcó la crítica de cine

El periodismo y el mundo de la cultura están de luto tras la muerte de Rómulo Berruti, quien falleció este lunes a los 88 años.

La noticia fue confirmada por la Asociación Argentina de Actores y Actrices, que lo despidió con un mensaje cargado de reconocimiento a su trayectoria y su aporte a la difusión del arte en el país.

Nacido en 1937, Berruti desarrolló una carrera de más de seis décadas vinculada al periodismo cultural. Desde sus inicios en la década del 60, pasó por distintos medios gráficos, radiales y televisivos, donde construyó un estilo propio marcado por el análisis y el compromiso con la escena artística.

A lo largo de su recorrido profesional, formó parte de redacciones de diarios como El Mundo, Crítica y Clarín, donde llegó a desempeñarse como jefe de la sección Espectáculos, consolidándose como una voz de referencia en el ámbito.

En televisión, alcanzó una fuerte popularidad como co-conductor de Función Privada junto a Carlos Morelli, un ciclo que acercó el cine de autor al público y ayudó a revalorizar producciones nacionales e internacionales.

Además, tuvo una extensa presencia en radio, donde durante años condujo espacios dedicados al análisis y la difusión cultural.

Desde distintos sectores destacaron su mirada crítica, su conocimiento y su compromiso con el arte, así como su rol en la visibilización de artistas y trabajadores de la cultura.

Las causas de su fallecimiento no fueron informadas hasta el momento.