Estela de Carlotto fue declarada “Patrimonio Cultural Viviente” de La Plata

En el marco de la Semana de la Memoria, el intendente de La Plata, Julio Alak, encabezó este lunes una jornada de reflexión, memoria y derechos humanos, que contó con la presencia del destacado jurista español y exmagistrado Baltasar Garzón Real, a quien se lo declaró “Visitante Ilustre” de la ciudad. Además, hubo reconocimientos, una muestra itinerante y la participación de referentes y diplomáticos.

“Es un día de enorme tristeza porque estamos en las vísperas de los 50 años del golpe militar más sangriento de la historia argentina, que fue parte de un sistema que se extendió por Latinoamérica pensado y diseñado para eliminar a los opositores políticos”, expresó el alcalde, al tiempo que afirmó que “la lucha por los derechos humanos en Argentina es un ejemplo en el mundo”.

“Hoy es un día de lucha y de memoria para que se haga realidad lo que soñamos: Argentina está transitando la época histórica más larga de democracia, llevamos 42 años de un sistema democrático que transformó la tragedia en amor al sistema democrático”, agregó Alak.

Asimismo, sostuvo que “nada ni nadie se va a atrever en Argentina a romper la democracia, nada ni nadie se va a atrever a usar la violencia como método de exterminio del que piensa diferente y eso es gracias a la lucha de tantos que tienen el corazón roto y que sin embargo no aflojaron”.

En el marco de la Semana de la Memoria, realizamos una emotiva jornada de reflexión, memoria y derechos humanos en La Plata.



Durante el encuentro, declaramos a Estela de Carlotto “Patrimonio Cultural Viviente” de la ciudad y distinguimos como “Visitante Ilustre” a Baltasar… pic.twitter.com/re5qnspnci — Julio Alak (@Julio_Alak) March 23, 2026

Durante el encuentro, que se llevó adelante en el Salón Dorado del Palacio Municipal, el jefe comunal platense declaró a Estela de Carlotto “Patrimonio Cultural Viviente” de La Plata en reconocimiento a su trayectoria y aporte trascendental a la defensa de los derechos humanos. “Estela es un patrimonio de la Patria”, expresó Alak.

Asimismo, distinguió como “Visitante Ilustre” al reconocido jurista español Baltasar Garzón Real por su constante labor, compromiso y trayectoria en defensa de los derechos humanos. “Es uno de los juristas más importantes del Siglo XX, quien ha llevado adelante una tarea enorme luchando por los valores de Memoria, Verdad y Justicia”, reflexionó el mandatario.

Al tomar la palabra, Garzón Real manifestó que “estamos reivindicando esta lucha permanente por los derechos humanos y en memoria de aquellos y aquellas que tanto dieron por todos nosotros” y pidió “memoria completa, justicia completa, reparación completa y garantías de no repetición completas”.

Cabe destacar que el acto contó con la presencia del secretario de Gobierno municipal, Guillermo Cara; el subsecretario de Derechos Humanos comunal, Leonardo Fossati; y Claudia Carlotto, en representación de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto; ente otras autoridades.

El cónclave incluyó también un reconocimiento a extranjeros y extranjeras víctimas del Terrorismo de Estado, del que participaron representantes diplomáticos y consulares, con el objetivo de honrar la memoria y fortalecer los lazos de cooperación y compromiso internacional en la promoción de los derechos humanos.

Además, se presentó la muestra gráfica itinerante A 50 años del último golpe de Estado, una exhibición cuyo objetivo es recorrer diversas instituciones educativas y culturales para fomentar el debate sobre la historia reciente y la memoria colectiva con un fuerte anclaje local.

La actividad se enmarcó en una agenda impulsada por la Municipalidad por la Semana de la Memoria, que incluye homenajes, iniciativas culturales, jornadas educativas, intervenciones urbanas y espacios de reflexión en distintos puntos de la ciudad.