El abogado de Bernal que transformó su primer caso en una novela

Hay abogados, con genuina atracción por la escritura, que suelen exhibir capacidad de transformar conmovedores casos judiciales en atrapantes historias noveladas.

Tal es el caso del doctor Agustín Zaninovich, un joven y exitoso letrado, que escribió “30 años después... Mi primer caso: Eliana”, primera novela corta u ópera prima, escrita en base a un hecho real.

“Escribo para sanar”, afirma el autor remarcando que el hecho real no fue recogido ni en el pasillo de un juzgado ni en una reunión de amigos. Por el contrario, se trata de una historia que escuchó en su estudio jurídico (café mediante), de la propia boca de su primera clienta, en febrero de 2014.

Es que, a la semana de inaugurarlo, el doctor Zaninovich, junto a su socio, recibió un llamado de un amigo comentándole que una familiar iba a acercarse hasta el despacho, sito en el partido bonaerense de Florencio Varela, para contratar sus servicios.

Al día siguiente, se apersonó Eliana Soler (este y todos los nombres de la novela son ficticios), una mujer de unas cinco décadas, con la intención de divorciarse del hombre, con el que había estado casado menos de 24 horas, y no veía desde hace 30 años.

Por entonces, el diálogo con la clienta venía sobre rieles, “hasta que le pedí fotocopia del DNI y fotocopia de libreta de matrimonio. ‘¿Doctor, es necesario el DNI de los dos?’, me preguntó un tanto nerviosa. Luego de mi respuesta positiva y una explicación sobre la importancia de la presentación conjunta para bajar los costos del divorcio, disparé una pregunta concreta ¿Podrías pedirle una copia a tu actual marido? ‘Ese es el problema, doctor. No sé dónde está’, respondió Eliana, ante mi asombro”, rememora el letrado.

La historia novelada, que describe Agus Zani (su nombre artístico) en “30 años después... Mi primer caso: Eliana” (libro editado por Editorial Dunken, que va por la segunda edición), sucedió durante la dictadura militar.

En esa etapa oscura del país, Eliana, que tenía 16 años, vivía con sus tíos. Dado que sus padres le pidieron encarecidamente, que la cuidaran y la protegieran. Ya que ellos eran activos militantes sociales y estaban expuestos.

Luego del fallecimiento de la tía, Eliseo Ferrá (tío policía) quedó solo con ella y, con el devenir del tiempo comenzó a tener una relación cada vez más oscura. Aprovechándose del estado de vulnerabilidad de su sobrina, el inescrupuloso familiar comenzó a abusarla, de forma reiterada y por largo tiempo, hasta que quedó embarazada. Para sobrellevar ese infierno, Eliana recurrió a su mejor amigo, Roberto ‘Tito’ Bionde, quien moría de amor. Aunque ella no lo miraba como hombre.

Haciendo malabares para que el violador no descubriese su estado (porque no sabía de qué era capaz), Eliana planea un escape, con la complicidad de Tito. Ambos fingieron una relación, se casaron y en menos de veinticuatro horas, la flamante esposa subió a un micro y partió al sur argentino, sin dejar ninguna dirección.

Al enterarse del suceso, Eliseo fue en búsqueda de Tito y lo tortura. Al no obtener el dato de su sobrina, lo libera. Mientras tanto, Eliana da a luz a un varón y lo inscribe como Roberto. Finalmente, el tío violador muere.

Al cabo de tres décadas, luego de consultarlo con la almohada una y otra vez, Eliana Soule decide regresar a Buenos Aires para divorciarse y casarse con otro hombre, pero esta vez por elección.

A lo largo de unas 75 páginas, en “30 años después... Mi primer caso: Eliana”, Agus Zani presenta una historia muy dura, atravesada por el abuso, la violencia, el amor no correspondido y el abandono. La obra puede conseguirse en librerías físicas (Cúspide o Yenny) y en sitios online, como Amazon.

En tanto, cuenta que está ajustando los detalles para lanzar “Insilio”, su segunda novela de 145 páginas.

Si bien ahora reside en Bernal, Agustín Zaninovich nació hace 40 años en CABA. Con el tiempo, recaló en dicha ciudad sureña del Gran Buenos Aires.

Luego de egresar de la escuela primaria y secundaria, cursó la carrera de derecho en la UBA. Con buenos promedios, se recibió a los 25 años. “Siempre me gustó resolver problemas jurídicos a las personas”, puntualiza el letrado que se diplomó en Filosofía en Edutin Academy (sede Estados Unidos), una de las principales plataformas de educación virtual de habla hispana, y se capacitó en la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) como magister en estudios electorales. Actualmente está por defender su tesis de maestría en filosofía, y se encuentra cursando un doctorado en ciencias sociales en la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ).

Amante de su profesión, el doctor Zaninovich (titular de la matrícula nacional Tomo 112 y Folio 909 y matrícula provincial -Buenos Aires- Tomo XI y Folio 413) viene diversificándose en el campo laboral. Desde la atención a los clientes en su estudio jurídico y la asesoría jurídica en los organismos estatales, hasta la labor en la órbita académica, como docente adjunto y coordinador en universidades (privadas y nacionales) y en el Instituto Universitario de la Policía Federal (IUPFA).

Pese a la gran actividad, el pisciano está pendiente de la crianza, educación y desarrollo emocional de Emma, una pequeña de 7 años. “Mi hija es mi sostén y mi prioridad”, asegura el hombre que, en junio de 2022, superó un linfoma, conocido como uno de los cuatro tipos de cáncer en la sangre. “Me lo detectaron en diciembre de 2020, a los seis meses del nacimiento de mi adorada hija”, confiesa el exjugador de rugby.

Con fortaleza y trabajo de un equipo multidisciplinario, el letrado y escritor bonaerense logró enfrentar la enfermedad. “Al cabo de un año de tratamiento en el Hospital Británico, mi hematólogo determinó la remisión completa ¿Qué quiere decir? Que los síntomas de la enfermedad disminuyeron en forma significativa o desaparecieron”, concluye Agus Zani mencionando con satisfacción que estará firmando ejemplares de “30 años después... Mi primer caso: Eliana”, en la 50ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.